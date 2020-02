Namigi prireditev: Cenzura in svoboda izražanja, Samuel Grajfoner in Fed Horses

Torek, 4. februarja

Cenzura in svoboda izražanja - O nazadovanju svobod v Evropi

Samuel Grajfoner

Luknja (iz ciklusa Temé lukenj), 2009, akvatinta in gravura, 90 x 61 cm Foto Samuel Grajfoner

Fed Horses

Fed Horses Foto Urša Premik

Kakšno je stanje svobode v Evropi? Kakšno vlogo mora v tem odnosu igrati umetnost? Ima svoboda izražanja omejitve? Koliko takih omejitev lahko demokracija prenese? Vse pogosteje se dogaja, da so umetniki zaradi svojega dela obsojeni na zaporne kazni, njihova umetnost je podvržena cenzuri, sami pa so izpostavljeni medijski agresiji. S to razstavo želijo izraziti svojo brezpogojno podporo umetnosti, kulturi in novinarstvu ter dati zgled svobode mnenja in človekovih pravic.Razstava se zato med drugim posveča deluPolitični zaporniki v sodobni Španiji, katerega predstavitev na največjem španskem sejmu umetnosti 2018 ARCO je bila prekinjena. Svoja dela pa bodo razstavili šein. Odprtje razstave, ki bo na ogled do 14. februarja.Odprtje razstave del uglednega grafičnega ustvarjalca, ki se v svoji umetnosti dosledno ukvarja z raziskovanjem odnosov med predmeti, njihovimi oblikami in prostorom. Svojo ustvarjalno energijo usmerja tudi v mogočne objekte oziroma postavitve, ki tvorijo nove pomenske in vizualne vrednote razstavišča.Tematika Grajfonerjevega grafičnega sveta se je nekaj desetletij kalila v številnih grafičnih odtisih in se od osnovne, poakademijske figuralike preko raziskovanja geo-metričnih ali svobodnih oblik v prostoru prevesila v popolno abstraktnost. Razstava bo na ogled do 1. marca.Skupina Fed Horses je osvežitev v slovenski popularni glasbi. Četudi se deklarira kot alternativni country, na čelu z odlično pevkoprispeva h krajinski in žanrski različnosti domače glasbene scene ter je sinonim za kakovostno popularno glasbo, ki z živimi predstavitvami vsakič znova dokazuje, da je prostor za drzno in drugačno tudi v ustvarjanju in sprejemanju glasbe, ki ni namenjena samo za ozek specializirani krog poslušalcev. S svojo glasbo je zasedba prepričala širše občinstvo, predvsem s podporo Vala 202, na svojem prvem koncertu v Cankarjevem domu pa bo predstavila novi EP.Zasedba: Urša Mihevc (glas),(kitara),(violina, mandolina, kitara),(bas),(bobni) in(klaviature).