Namigi prireditev: Chopin in Liszt, Cirkus na mesec in Marko Jenič

Torek, 18. avgusta

Dvojni portret: Chopin in Liszt

Branko Potočan: Cirkus na mesec

Branko Potočan: Cirkus na mesec Foto Drago Videmšek

Marko Jenič + TiTiTi

Marko Jenič Foto Arhiv Defonije

V okviru 38. Festivala Radovljica bo tokrat na sporedu glasbain. Razmerje med Chopinom in Lisztom je bilo nekoliko kontroverzno, a prežemalo ga je medsebojno občudovanje, kakor priča Chopinova biografija, ki jo je Liszt napisal po kolegovi smrti. S pomočjo tega besedila, posnetkov Lisztovih učencev, ki izvajajo glasbo obeh skladateljev, in drugih virov o Lisztovem poučevanju, poskuša španska pianistkaobogatiti lastno igro s sledovi, ki jih je pustil Lisztov legendarni izvajalski slog.Igrala bo na zgodovinski klavir Blüthner (1856). Njeno navdušenje nad igranjem na zgodovinske instrumente se je začelo med študijem na Nizozemskem, kjer je študirala čembalo, nato pa se je izkazala kot izvrstna solistka, nastopila pa je tudi v različnih komornih ansamblih.Cirkus na mesec je cirkuški kabaret, ki je zasnovan kot sklop cirkuških predstav (zračnih disciplin in širše), predstavljenih ob koncu vsakega meseca čez vse šolsko leto. Vsaka predstava je sestavljena iz niza krajših točk, ki tvorijo zaokroženo celoto. Predstavljene točke so rezultat izobraževalnega procesa zračnih disciplin in sodobnega plesa, ki jih skupina Fourklor v zadnjih letih intenzivno razvija.Tokrat se bodo dotaknili vrvi in zgolj vrvi in samo vrvi, po domače štrika, pa še česa drugega. Nastopile bodo še vedno mlade stare znanke zračnih disciplin, poudarek bo eksplicitno na uporabi že zgoraj omenjenega. Celoten večer bosta povezovalain šivalka prizorov ter tkalka rdeče niti(ne zamenjuj s soimenjakom trobentačem) je umetnik, likovni pedagog in godalec improvizator (violina, viola), občasno igra tudi činele, orglice in citre, uporablja gramofon in vsekakor utegne kdaj presenetiti. Lani je izdal dva albuma, oba za založbo Zvočni prepihi, s katero upravlja: Z naslovom Barjanec sta nekaj daljših improvizacij izvedla s tolkalcem Vidom Drašlerjem, kmalu zatem pa je izšel še njegov solo ...breznavdiha...TiTiTi pa so lanski klubski maratonci Radia Študent. Vešče lomijo melodične vzorce, se podajajo na intenzivne svobodnjaške izlete in v žlahtnem kolektivnem improvizacijskem duhu duhovito drobijo celotno glasbeno tvarino.