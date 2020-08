Namigi prireditev: Co(u)vid, Črtomir Šiškovič in Bauhaus na obisku

Četrtek, 13. avgusta



Co(u)vid: Podobe nove realnosti

Črtomir Šiškovič

Črtomir Šiškovič Foto Arhiv Festival Ljubljana

Bauhaus na obisku

Walter Gropius (1883–1969): Samo delo, ki je produkt notranjega vzgiba, ima lahko duhovni pomen Foto Tanja Devetak

Kako opisati tesnobo, ki nas je prevevala na začetku, ko je covid-19 pustošil po sosednji Italiji, mi pa smo se zaprti v občinske meje spraševali, ali smo morda zaradi sprehajanja po gozdu krivi kakšnega kaznivega dejanja? Kako spregovoriti o stiski starih staršev, ki svojih vnukov niso smeli stisniti v objem? Kako prikazati tesnobo umetnika, ki se je v krasnem novem svetu znašel brez odra in občinstva? Kako ubesediti občutke ljudi v domovih starejših občanov, ko se zdi, da je svet nate popolnoma pozabil? Fotografi Dela in Slovenskih novic so v objektive ujeli tudi tisto neubesedljivo.innam na posnetkih, ki dokumentirajo čas od začetka marca, ko smo začeli zapirati državne meje, do postopnega vračanja v življenje, nastavljajo ogledalo nove normalnosti. Razstava v drevoredu Ljubljanskega gradu bo na ogled do 13. septembra.Tržaški violinist in violistse več kot dve desetletji posveča izvajanju baročne glasbe; uporablja violino in lok iz tega obdobja. Središče njegovega repertoarja predstavljajoin njegovi učenci, katerih skladbe skrbno preučuje in snema že vrsto let. Posebno velja omeniti njegov izvrstni posnetek vseh 31 Tartinijevih sonat za violino solo. Študij je opravljal na Konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu in na Visoki šoli za glasbo v Kölnu ter pri Francu Gulliju na univerzi v Bloomingtonu. Leta 2001 je kot član Godalnega kvarteta Tartini prejel nagrado Prešernovega sklada.Letos praznujemo 250-letnico smrti slovitega violinista, violinskega pedagoga, skladatelja in glasbenega teoretika Giuseppeja Tartinija. Na spored so zato uvrščene njegove sonate.Projektinse inspirativno navezuje na stoto obletnico nastanka svetovno znane šole Bauhaus (v originalu Staatliches Bauhaus), ki je začela delo v aprilu 1919 v Weimarju v Nemčiji. Projekt je trajal devet mesecev, od 24. aprila do 20. decembra 2019. Realiziranih je bilo devet instalacij, ustvarjenih v enako velikih okvirjih velikosti 80 x 100 x 4 cm, znotraj/okoli/zunaj katerih so bile vpete različne oblikovalske vsebinske rešitve.Projekt je bil na ogled na osmih različnih lokacijah – v pop up galerijah. Vsaka prostorska instalacija je vključevala značilnosti in simboliko izbranega prostora. V Švicariji bo razstava na ogled do 13. septembra.