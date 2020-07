Namigi prireditev: Comis, Maintz in Tamura, Tim Jančar in Mia Žnidarič

Ponedeljek, 27. julija

Epifanio Comis, Jens-Peter Maintz in Keiko Tamura

Tim Jančar

Tim Jančar FOTO: Arhiv Imaga Sloveniae



Mia Žnidarič & Steve Klink

Steve Klink in Mia Žnidarič FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

Sicilijanski pianistje študij klavirja na Konservatoriju za glasbo Vincenzo Bellini opravil s summa cum laude in prejel nagrado ter častno omembo. Udeležil se je več kot 30 klavirskih tekmovanj in na vseh je bil uspešen. Poučuje klavir na matičnem konservatoriju in na sicilijanski klavirski akademiji.Violončelistje vsestranski solist in iskan komorni glasbenik ter profesor violončela. Od leta 2004 poučuje na umetniški univerzi v Berlinu, od leta 2006 pa je tudi prvi violončelist orkestra festivala v Luzernu. Igra s simfoničnimi orkestri iz Berlina, Leipziga, Stuttgarta, Haaga in Tokia. Na klavirju ga bo spremljala, japonska pianistka, diplomantka lübeškega glasbenega kolidža in nagrajenka tekmovanja Čajkovski v Moskvi za najboljšo klavirsko spremljavo.je začel glasbeno pot na nižji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri prof.. Šolanje je nadaljeval na ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet (smer klavir in glasbeni stavek), študij na akademiji za glasbo pa je končal leta 2018 in magistriral s posebnim priznanjem summa cum laude pri prof.Je nagrajenec več državnih in mednarodnih tekmovanj. Jančar je aktiven tudi v komorni glasbi (trio Ad hoc). Prav tako se redno udeležuje mednarodnih seminarjev pri priznanih profesorjih, kot soin. Izvajal bo delain, ki je predlanskim proslavila že trideseto obletnico kariere, je ena prvih jazzovskih pevk v Sloveniji, ki je poskrbela, da je v slovenščino preveden širok nabor jazzovskih standardov; s tem je to živahno ameriško glasbeno tradicijo in ritme swinga ponesla tudi med Slovence, ki jim jazz morda ni bil blizu. Nato se je lotila združevanja poezije znanih slovenskih pesnikov s tako imenovano ameriško folk glasbo. Vse od takrat nastopa na neštetih koncertih, neutrudno snema in koncertira z manjšimi in večjimi zasedbami, godalnimi orkestri in številnimi mednarodno priznanimi glasbeniki.Na tokratnem koncertu v koprski Taverni se bo predstavila ob spremljavi svojega moža – odličnega jazzovskega pianista, skladatelja in aranžerja