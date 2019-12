Namigi prireditev: Conversation Pieces, Zimsko popotovanje in Vitja v sožitju

Ponedeljek, 9. decembra

V novi predstavi je priznana koreografinja in plesalkaustvarjala z zagrebškim Studiem za suvremeni ples. Tema sodobnega plesa se zdi neoprijemljiva, izmuzljiva, nerazumljiva, zlasti če se pri oblikovanju in prilagajanju telesa ne zanaša na opis, na domišljijski okvir, temveč na samo telo in njegove lastne možnosti interpretacij. Zato je Magdalena Reiter svojo novo predstavo poimenovala Conversation pieces.Ne zanaša se na nobeno vnaprej določeno temo pogovora – bodisi med koreografom in plesalcem ali med plesalcem in občinstvom. Primarno se osredotoča na (ženska) telesa in njihove lastne monologe. S telesom se ukvarja na laboratorijski način. Plesalke:Gre za interdisciplinarno zmes recitala samospevov, elementov dramske predstave in literarnega večera. Temelji na izboru Schubertovih samospevov iz cikla Die Winterreise – Zimsko popotovanje (na besedila, v prevodu) in zgodb slovenskih brezdomcev – članov društva Kralji ulice. Nastopili bodo baritonist, pianist, igralec SNG Drama Ljubljanav vlogi recitatorja ter gledališka skupina Kralji ulice. Dogodek bo režiralaProjekt črpa snov iz že obstoječe samospevske literature in iz izbrane poezije, proze in anekdot kraljev ulice, ki bodo tudi sami vključeni v izvedbo dogodka. Poleg pevca in pianista bo nastopilo do pet avtorjev – kraljev ulice. Namen projekta je ojačati njihov glas, izpostaviti njihovo umetniško delovanje, soočiti gledalce s temami socialne ogroženosti, s stereotipi, stigmami in neposredno s posamezniki z ulice, ki bodo pomešani med občinstvo.se je rodila 10. februarja 1978 v Ljubljani. Šolala se je na Gimnaziji Ledina v Ljubljani, leta 1996 pa se je vpisala na študij Oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 2001 je z odliko diplomirala pri rednem profesorjuin pridobila naziv univerzitetna diplomirana inženirka oblikovanja tekstilij in oblačil.Posvetila se je unikatnemu tkanju na ročnih statvah. Po končanem študiju je ustvarjala le stenske tkane slike, danes pa se poleg teh, ki so zanjo še vedno izhodišče za nadaljnje ustvarjanje, ukvarja tudi s tkanjem uporabnih izdelkov notranje opreme in različnih modnih dodatkov, kot so zimske in poletne rute ter šali, ponči in drugi modni dodatki. Živi in ustvarja v Kostanjevici na Krasu.