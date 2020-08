Namigi prireditev: Dnevi glasbe in smeha v Novem mestu

Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto

od torka, 25. do četrtka, 27. avgusta

ob 20. uri



Zavod Novo mesto je pripravilo trodnevni program z vsebinami, ki nagovarjajo vse, željne druženja, glasbe, smeha, razvedrila in zgodb.



Prvo bodo ob 20. uri gostili skupino Bakalina Velika, ki prihaja iz tolminskih koncev. V svoj repertoar, zaznamovan s čadrsko govorico, vključuje tudi družbenokritična sporočila. Gostja večera bo Bogdana Herman, pevka in raziskovalka že pozabljenih ljudskih pesmi.



Drugi dan bo najprej namenjen otrokom, saj v goste prihaja Damjana Golavšek z glasbeno pravljico Mojca Pokrajculja. Zvečer bo Tadej Toš s smehom, ki je poleg vsega še nalezljiv in povezovalen, poskrbel za razteg smejalnih mišic pa tudi za naprezanje sivih celic.



Na zadnjem koncertu, ko bo na odru Jure Pukl z mednarodno glasbeno zasedbo, bodo prišli na svoj račun ljubitelji jazza. Puklove avtorske kompozicije so drzne, sodobne, melodično kreativne in ritmično pestre, s srcem pa se posveča moderni interpretaciji jazzovske glasbe.