Namigi prireditev: Dr. Prešeren, Ohad Talmor Newsreel in Ana Mraz

Petek, 13. decembra



Dr. Prešeren

Ohad Talmor Newsreel Foto Arhiv Skupine

Ana Mraz je v mestu! Foto Matej Štalcer

Uprizoritev Dr. Prešeren v avtorstvu in režijije mnogoplastno dokumentarno dramsko besedilo, ki se dogaja na težko določljivi meji med resničnim in fikcijskim. Dramsko pripoved sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske iz Prešernovega življenja. Protagonistke Ernestina Jelovšek, pesnikovi sestri Katra in Lenka, Ana Jelovšek in Julija Primic se vzpostavljajo glede na svoj odnos do pesnika in ga predstavijo v drugačni luči, kot ga danes vidi splošno mnenje. Njihova stališča se dopolnjujejo, si nasprotujejo in oblikujejo celoto pesnika in družbe.Uprizoritev prinaša osvežen pogled na Franceta Prešerna, ki se oddaljuje od ustaljenega pogleda nanj. Igrajo:inGLASBAOhad Talmor NewsreelNarodni dom, Maribor, ob 20.30Kdor je zapisan jazzu, naj ne zamudi koncerta, na katerem se bo počutil kot v katerem izmed vodilnih newyorških klubov. Na ekskluzivni slovenski nastop namreč prihaja nekaj trenutno najbolj vročih imen newyorške scene, zbrane pod okriljem založbe Pi Records.Tolkalca in bobnarjaje New York Times umestil med pet najboljših jazzovskih bobnarjev, njegov album Fourteen pa so v letu 2014 uvrstili na lestvico desetih najboljših albumov tistega leta (ne glede na žanr). Kitaristje bil v letu 2019 izbran za glasbenika »#1 Rising star« – ime torej, o katerem bo v prihodnje še veliko slišati. Newsreel je zasedba stalnica v delu saksofonista, katere nukleus je pričujoči trio, a občasno zraste tudi do seksteta.RAZSTAVAAna Mraz je v mestu!Mestna hiša, Desni atrij, Ljubljana, ob 18. uriAna Mraz je zimski mednarodni festival uličnega gledališča, ki ga prireja Gledališče Ane Monro in bo letos že 20. leto (potekal bo od 26. do 30. decembra na Špici) zapored popestril praznično vzdušje v prestolnici z atraktivnim umetniškim programom.je dolgoletni obiskovalec festivala, ljubitelj uličnega gledališča in fotograf.Razstavljene fotografije pripovedujejo zgodbe iz pestre zgodovine festivala in prikazujejo avtorske predstave Gledališča Ane Monro in njihovega podmladka, ki ustvarja v okviru gledališča ŠUGLA, nastope drugih domačih in tujih uličnih ustvarjalcev ter povezanost nastopajočih in publike, obiskovalce pa bodo popeljale tudi po vseh dosedanjih festivalskih prizoriščih v Ljubljani (od Mesarskega mosta do Špice).