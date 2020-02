Namigi prireditev: Dunajski klasiki, Risbe iz Dachaua in Jedača

Četrtek, 27. februarja

Dunajski klasiki

Zoran Mušič: Obsojeni na upanje – Risbe iz Dachaua

Zoran Mušič Obsojeni na upanje – Risbe iz Dachaua Foto Arhiv MG

Pokrm / Jedača / Repast

Pokrm / Jedača / Repast Foto arhiv PTL



Tokratni koncertni program nudi v poslušanje trojico velikanov dunajskega klasicizma.insta se globoko spoštovala in gojila prijateljski odnos. Mozart je Haydnu posvetil šest godalnih kvartetov, pri katerih je »papa« Haydn v mladem skladatelju prepoznal mojstra. Leta 1786 je Mozart v sodelovanju z libretistomslavil izjemen uspeh z opero Figarova svatba, ki je požela ovacije., ki je leta 1792 prišel na Dunaj, da bi poglobil svoje kompozicijsko znanje pri Haydnu, se z mentorjem ni najbolje ujel.Beethovnov Klavirski koncert št. 3 bo s svojstvenim slogom poustvaril mednarodno cenjeni turški pianist in skladatelj, priznan interpret Beethovnovih del. Večkrat je sodeloval z mednarodno dejavnim dirigentom in pianistom, ki bo tokrat prvič stal pred Orkestrom Slovenske filharmonije.Razstavljen bo izbor dachauskih risbiz leta 1945. 23 risb so leta 2016 odkrili v arhivih Narodnega združenja italijanskih partizanov, eno pa v Pokrajinskem inštitutu za zgodovino osvobodilnega gibanja v Furlaniji - Julijski krajini. Risbe so bile leta 2018 prvič razstavljene v tržaškem muzeju Revoltella, ki jih je prevzel v hrambo.Na razstavi v Moderni galeriji jih spremljajo še dachauske risbe iz Slovenije in ožji izbor del na papirju iz cikla Nismo poslednji iz javnih in zasebnih zbirk v Sloveniji in Italiji. Celoto spremljajo odlomki iz pričevanj preživelih iz nacističnih taborišč in tistih, ki so jih osvobajali. Razstava bo na ogled do 3. maja.Na začetku plesno-gledališke predstave, ki je nastala v sodelovanju slovaškega režiserjain koreografa, stoji beseda pokrm (jedača). Na videz arhaična beseda govori o duhovni hrani v nasprotju z zemeljsko, naravno potrebno. Avtorsko pričevanje o našem vsakdanjem življenju, sobivanju, nenehnem gibanju misli in nepredvidljivih čustvih.Projekt Jedača je nastal kot delo po naročilu umetniškega društva tri4 s sedežem na Slovaškem in koreografa Milana Tomášika. V predstavi nastopajo češki in slovaški ustvarjalci z rezidentstvom v Pragi. Po današnji premieri bo jutri ob isti uri ponovitev predstave.