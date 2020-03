Namigi prireditev: Elli H. Radinger, Luisa Miller in Europanorama

Torek, 3. marca

Elli H. Radinger: Modrost starih psov

Giuseppe Verdi: Luisa Miller

Verdijeva Luisa Miller v ljubljanski Operi FOTO: Darja Stravs Tisu

Europanorama 2020 – Evropski filmski dnevi v Ljubljani

Europanorama 2020 – Evropski filmski dnevi v Ljubljani FOTO: Škuc

Knjiga Modrost starih psov, avtorice uspešnice Modrost volkov, ki je bila lani najbolje prodajana knjiga Mladinske knjige, je iskrena in ganljiva zgodba o tem, kaj pomembnega v življenju se lahko naučimo od starih psov. Ker je želela svojo psičko spremljati v zadnjih letih njenega življenja, je prekinila raziskovanje volkov in se vrnila k njej.Knjigo bo bralcem predstavila tudi osebno, saj bo Elli H. Radinger na obisku v Sloveniji. Pogovor v angleščini bo povezoval, novinar, poročevalec, urednik, TV-voditelj, dopisnik in predvsem velik poznavalec in ljubitelj psov. Zagotovljen bo prevod v slovenščino.Po sobotni premieri je na vrsti prva ponovitevopere v treh dejanjih Luisa Miller, ki jo je na oder postavil priznani nemški režiser. Režiser je v Ljubljano tokrat prišel na povabilo, umetniškega vodje opere po pooblastilu ravnatelja, sicer pa njegovega dolgoletnega prijatelja še iz časov, ko je Robinšak svojo pevsko pot gradil na tujem. Lutz Hochstraate je nanizal več kot sto opernih in gledaliških produkcij, v ljubljanski Operi je pred in po še danes živi in oboževani Traviati iz leta 2003 režiral Ariadno na Naksosu, Don Giovannija in Andréja Chénierja.Tokratno klasično postavitev opere Luisa Miller na ljubljanskem odru bosta ob kostumihdopolnjevali še scenain luč. Solisti:inŠtiridnevni filmski festival Europanorama izpostavlja nove evropske kratke filme različnih stilov in pristopov skozi različne žanre (fikcija, animacija, eksperimentalni in dokumentarni film). Predstavlja prodorne mlajše režiserke in režiserje iz več kot 27 evropskih držav ter ponuja zanimiv vpogled v novo kinematografijo kratkega formata evropskega filma.Europanorama je potujoči kinoprojekt s programom, ki presega meje in enakopravno zastopa tako režiserke kot režiserje iz skoraj vseh evropskih držav. Gre za trenutno edini filmski dogodek v Evropi s programom, ki poudarja enakost spolov, program je 50/50. Vse projekcije so brezplačne.