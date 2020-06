Namigi prireditev: Erik Lovko, Uršula Berlot in Duo Bešamel

Petek, 5. junija

Erik Lovko: Mož in sonce

Uršula Berlot: Telesni razlom/Bodyfraction

Uršula Berlot: Telesni razlom/Bodyfraction Foto Uršula Berlot

Duo Bešamel: Skoraj nič novega

Duo Bešamel Foto Jože Svetičič

(Postojna, 1953-2009) sodi med pomembne osebnosti našega prostora in hkrati med tiste primorske umetnike, ki najbolje predstavljajo tudi mediteranski pol slovenske umetnosti. S svojim bogatim ustvarjalnim opusom je pomenljivo zaznamoval tokove sodobne umetnosti tako v domačem kot v mednarodnem prostoru.Lovko je po diplomi na Akademiji lepih umetnosti v Firencah leta 1979 v Ljubljani zaključil še kiparsko specialko. Po dveh letih delovanja kot svobodni umetnik se je leta 1981 zaposlil v Šolskem centru Postojna. Skupinsko je začel razstavljati v Italiji leta 1974. V Firencah je imel dve leti za tem tudi svojo prvo osebno razstavo. V obdobju 1978-1999 je imel priložnost sodelovati na kiparskih simpozijih, med katerimi je bila tudi portoroška Forma viva (1979, 1999). Poleg kiparstva, slikarstva in grafike se je priložnostno ukvarjal tudi z ilustracijo in karikaturo. Razstava bo na ogled do 23. avgusta.Razstavno sezono 2019/2020 v Mestni galeriji Nova Gorica zaključujejo z razstavo uveljavljene slovenske umetnice. Že od svojih ustvarjalnih začetkov Berlotova združuje zanimanje za likovno in ontološko prosojnost z raziskovanjem meja med organskim in anorganskim, vidnim in zakritim. Že več kot pol desetletja tematizira človeško telo, njegov skriti del, ki so ga vizualizirale sodobne tehnologije. To nadaljuje tudi v najnovejši predstavitvi svojega dela v novogoriški Mestni galeriji.»Dela na tej razstavi so strukturirana okoli triade telesa, medijev in umetnosti, ki je za svoj »material« vzela podobe pridobljene z naravoslovno tehnologijo, s katero so izhodiščni materiali, delci telesa, postali izhodišče za dokončna dela,« je v uvodnem tekstu razstavnega kataloga zapisal umetnostni zgodovinar, ki bo umetnico na odprtju tudi predstavil. Tokratna razstava Uršule Berlot je torej jasen in izjemno poetičen komentar motiva minljivosti v času, ene izmed tem, s katerimi se umetnica ukvarja že dalj časa. Razstava bo na ogled do 24. julija.Prvi petek v juniju se bo odvil prvi dogodek cikla Intimissimi v atriju Galerije Velenje. Obiskovalcem bosta pianist(klavir, glas) in igralka(besedila, glas) predstavila projekt Skoraj nič novega.V petdesetminutni partituri za glasilke in klavir se avtorja, ki sta se poimenovala Duo Bešamel, poigravata s človeškim hlepenjem po novih informacijah, produktih, doživetjih … Se najpomembnejši dogodki v naših življenjih zgodijo zunaj ali znotraj nas?