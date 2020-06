Namigi prireditev: Eva Petrič in Marko Lipuš, Zlatolaska in trije medvedi in Ventilator

Četrtek, 4. junija

Eva Petrič: Soundescapes – uspavanka za drone in Marko Lipuš: Površine in skice

Zlatolaska in trije medvedi

Ventilator: Katja Legin, Jurij Konjar, Samo Kutin

V ljubljanski Galeriji Photon že nekaj let soočajo po dva ustvarjalca v terminu t.i. »avtorskega dialoga«. Termin običajno namenjajo slovenskim ustvarjalcem mlajše in srednje generacije, prav tako pa redno predstavljajo uveljavljajoče fotografske umetnike iz prostora bivše Jugoslavije in regije Srednjevzhodne Evrope. Letos je termin »dialoga« postavljen v dodaten kontekst »Leta kulturnega dialoga« med Slovenijo in Avstrijo.Slovenska umetnika, ki živita in delujeta na Dunaju,in, se bosta tako predstavila z dvema samostojnima projektoma, vsak v svojem prostoru galerije. Današnje odprtje razstave bo brez otvoritvenega dogodka, razstava pa bo na ogled do 30. junija.Priljubljena lutkovna predstava Zlatolaska in trije medvedi je primerna za otroke od 3. leta starosti.Zlatolaska je radovedna deklica, ki z odprtimi očmi občuduje svet, ki jo obdaja. Sončno jutro zazna v vsej njegovi lepoti in polnosti: opazi oblake, občuduje metulje in cvetje, pa tudi poskočni zajček ne uide njenemu pogledu. Steče za njim, vendar se ji ne pusti ujeti. Zlatolaska ga vneto išče v grmovju, za drevesi … in naenkrat se znajde globoko v gozdu. Izgubljena tava med drevjem in namesto potke, ki bi jo vodila domov, ugleda hišo na jasi. Vstopi, saj ne ve, da v njej prebivajo medvedi.Na prvi pogled preprosta zgodba otrokom ponudi spoznavanje razmerij in velikosti, hkrati pa ponudi številna vprašanja o smeli radovednosti in o mejah poseganja v intimni prostor drugih. Režiser in avtor likovne podobe jePo januarskem sodelovanju zv tokratni, drugi izvedbi Ventilatorjainvabita k sodelovanju multiinštrumentalista Sama Kutina. Sam naslov naslavlja prevetritev, ventiliranje, zračenje, pretočnost vsebin, tem, kombinacij, oblik, tehnik, načinov prisotnosti, modulov, avtorjev, izvajalcev, gest in zvočnosti. To pa omogoča izjemno kreativnost, izvirnost, odzivnost in odprtost v snovanju.Jurij Konjar je plesalec, improvizator, koreograf, raziskovalec, pisec, kurator in organizator, ki dela na področju plesa. Katja Legin je že kot dijakinja SVŠGL, smeri za sodobni ples, ustvarila dve solo predstavi. Formalno plesno izobraževanje je nadaljevala na Labanu v Londonu. Po diplomi se je pridružila takrat novo nastali skupini EnKnapGroup pod umetniškim vodstvom Iztoka Kovača.