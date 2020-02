Namigi prireditev: Evropska prestolnica kulture, Martin Krpan in Ex-tempore Ptuj Karneval

Sobota, 1. februarja



Reka, Evropska prestolnica kulture 2020

Martin Krpan - opera za otroke

Martin Krpan - opera za otroke Foto Janez Kotar

Ex-tempore Ptuj Karneval: Nagrajenci 2003 – 2019

Tina Dobrajc, Grand Prix MO Ptuj 2013 Foto Mo Ptuj

Evropska prestolnica kulture je med najbolj prepoznavnimi pobudami na področju kulture v Evropi. Mesta so izbrana na podlagi kulturnega programa, ki mora imeti izrazit evropski vidik, spodbujati udeležbo in dejavno udejstvovanje mestnih prebivalcev ter prispevati k dolgoročnemu razvoju mesta. Naziv evropske prestolnice kulture je tudi priložnost, da mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o svojem razvoju s pomočjo kulture. Letos ta čast poleg irskega Galwaya pripada tudi hrvaški Reki.Na otvoritveni dan bo Reka ponudila več kot 70 dogodkov na več kot 30 lokacijah, osrednji otvoritveni dogodek pa bo potekal v Luki in se imenuje Opera Indrustiale z glasbeno predlogoin, v orkestraciji maestra. Nastopilo bo več kot sto izvajalcev, v program pa bo vključen tudi velik del publike.Najbrž v naših krajih ni otroka, ki ne bi zrasel ob zgodbi– bodisi skozi branje slikanice bodisi ob poslušanju radijske igre ali uprizoritve v gledališču. Martin Krpan je v slovenski kulturi klasični lik, slovenski junak – nekje med Piko Nogavičko, ki prenaša konja, in Batmanom, ki rešuje mesto.Predstava Martin Krpan je opera za otroke, vendar s precej govorjenega besedila. Niso želeli umikati izredne živosti Levstikove govorice in je prekrivati z glasbo ter ji tako zmanjševati razumljivosti. Opera v režijiin izvedbiinje primerna za otroke od 6. leta starosti.Ob 60. obletnici ptujskega Kurentovanja KUD Art Stays organizira razstavo dobitnikov nagrad Grand Prix Mestne občine Ptuj in drugih nagrajencev zdaj že tradicionalne likovne nagrade, ki poteka v pustnem času vse od leta 2003.Do danes je Ex-tempore Ptuj Karneval privabil več kot 900 likovnikov iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in drugod. Poleg nagrajenih del bo razstava predstavila tudi aktualno produkcijo avtorjev, ki prihajajo iz Slovenije, Hrvaške in Italije, ter tako pokazala širši spekter likovnega ustvarjanja nagrajenih umetnikov.