Namigi prireditev: Fabula, Vita Mavrič in na obisk k Plečniku

Sobota, 28. februarja

17. festival literature sveta Fabula

Vita Mavrič: Nokturno žlahtnih duš

Vita Mavrič Foto Peter Giodani

Na družinski obisk k mojstru Plečniku

Na družinski obisk k mojstru Plečniku Foto Andrej Peunik

Festival literature sveta Fabula je eden najodmevnejših literarnih festivalov v Sloveniji ter eden pomembnejših v širši regiji. Koncept festivala se je v letih razvijal in izpopolnjeval. Danes temelji na premišljenem kuratorskem delu, ki si vsako leto prizadeva izbrati pet avtoric in avtorjev, ki so v zadnjih letih s svojim delom najbolj zaznamovali svetovno literaturo, hkrati pa želi v Ljubljano privabiti tudi tiste avtorje in avtorice, ki že veljajo za klasike.Po petkovem predfestivalskem večeru odprtje festivala v soboto pripada, literarnemu klasiku 20. stoletja in enemu najpomembnejših nemških pisateljev. Njegov roman Bralec, ki je v izvirniku izšel leta 1995, je Der Spiegel označil za enega največjih literarnih triumfov po Pločevinastem bobnu. Bralec je tudi prvi nemški roman, ki je osvojil lestvico najbolje prodajanih knjig The New York Timesa. Festivalski dogodki bodo v ljubljanskem Cankarjevem domu in Pritličju ter tudi v SNG Nova Gorica potekali do 8. marca.Po razprodanem koncertu pred tedni so za tiste, ki so ostali brez vstopnice, organizirali dodaten termin. Ena najvidnejših in najpomembnejših slovenskih šansonjerkpredstavlja nov projekt hkrati z izidom novega albuma. Zagotovo se bodo kljub izjemnim in samosvojim aranžmajem ter vrhunski izvedbi izbornih glasbenikov prepoznale pesmi, ki jih je s svojim značilnim glasom pel. Po drugi strani pa boste ravno zaradi Vitine interpretacije in prepesnitve v slovenski jezik spoznali povsem nove plasti odlično zapetih zgodb.Vito spremljajo:(glasbene priredbe in klavir),(harmonika),(bas),(bobni) in(spremljevalni glas).Mojster Plečnik in kuža Sivko vabita na družinski obisk v Plečnikovo hišo. Kuža Sivko bo poskrbel za zabavno in zanimivo otroško raziskovanje hiše velikega arhitekta, medtem pa si jo bodo starši ogledali z izkušenim vodnikom.In kaj čaka otroke? V okrogli sobi v stolpu jih bo pričakal navihani kuža Sivko, ki jim bo zaupal kakšno arhitektovo skrivnost, poduhali bodo sestavino za mojstrov najljubši napitek, ki mu ga je pripravljala njegova gospodinja Urška, in spoznali zanimivosti, ki jih skrivata njegov prostrani vrt in skrivnostna hiša. Na koncu se bodo prelevili še v arhitekte in svoje arhitekturne zamisli uresničili ob izdelavi maket. Za otroke od 4. do 12. leta starosti.