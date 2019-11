Namigi prireditev: Fazni premik, Prizori in Terry Oldfield & Soraya

Sreda, 27. novembra

Ivan Marušić Klif: Fazni premik

Prizori

Delo Prizori Foto Tomislav Šoban

Terry Oldfield & Soraya

Terry Oldfield & Soraya Foto Arhiv Mestni Muzej

Ivan Marušić Klif je mednarodno uveljavljen eksperimentator z mediji ter avtor kompleksnih svetlobnih ambientov in interaktivnih instalacij. Rojen je leta 1969 v Zagrebu. Diplomiral je na School of Audio Engineering v Amsterdamu 1994. Po vrnitvi v Zagreb je bil na hrvaški sceni eden prvih ustvarjalcev, ki je začel z računalniškim programiranjem in računalniško podprtimi avdiovizualnimi instalacijami. Za njegovo delo je značilno karakteristično eksperimentiranje z novimi in starimi tehnologijami (projektorji, računalniki, analogno tehniko), ki jih uporablja v kinetičnih in avdiovizualnih instalacijah in performansihV tehničnem smislu je fazni premik razlika v fazi utripanja dveh utripajočih procesov enake frekvence. Pri Klifu se premik dogaja na dveh nivojih: v prostorskem in časovnem. Kamere so na različnih mestih v prostoru, enako oddaljene, v isti smeri, njihovo gibanje pa se dogajajo s časovno zakasnitvijo. V prostoru je miza s štirimi televizijskimi ekrani, pred njimi je stol, ki vabi obiskovalce k ogledu.Gledališče PUK iz Zagreba bo gostovalo na odru Mini teatra s predstavo po motivih iz projekta Ingmarja Bergmana Prizori iz zakonskega življenja, ki je bil sprva predvajan kot televizijska nadaljevanka, nato še kot celovečerni film. Predstavo je režirala Sara Stanić, igrata pa Alma Prica in Sreten Mokrović.Tako kot v filmu sta v ospredju Johan in Marianne, dobro situirana intelektualca z dvema hčerkama. Na začetku Marianne spozna, da je spet noseča, Johan pa ji pove, da odhaja z mlajšo ljubico. V predstavi gre za ključno vprašanje, ali lahko zaljubljeni par ostane skupaj vse življenje in ali mora to storiti zaradi otrok.Terry Oldfield in Soraya na izviren način podajata glasbo, pesmi in mantre za mir na koncertih, delavnicah, satsangih, meditacijskih srečanjih, seminarjih čuječnosti in joga festivalih. Mantre in zvokovni jezik starodavnih ljudstev vključujeta v svoje pesmi in na dogodkih povabita poslušalce k sodelovanju in petju.Terry je svetovno poznan po svoji flavti, ki se dotakne poslušalca, in seveda številnih albumih medtitativne, sprostitvene in etno glasbe, ki so presegli prodajo tri milijone plošč. Soraya je naturopatinja, učiteljica joge in meditacije, glasbenica in še mnogo več. Navdihuje ljudi, da prepoznajo svojo pravo naravo in se odprejo v polnost življenja. Skupaj sta izdala osem albumov. Zadnja albuma sta Namaste in Temple Moon. Živita in ustvarjata v Avstraliji, vsako leto pa prihajata tudi v Evropo.