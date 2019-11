Namigi prireditev: Feri, Hora-Cantata in Drugajanje

Ponedeljek, 25. novembra

Feri

Hora-Cantata

Hora-Cantata Foto Miran Waldhutter

Drugajanje 2019

PLES Drugajanje 2019 v Mariboru Foto Drugajanje

Predpremiera dokumentarnega filma orežiserjain scenaristkebo seveda v Ferijevem Prekmurju.Film prikazuje izseke iz življenja pisatelja, pesnika, dramatika in scenarista Ferija Lainščka, povezane z nastajanjem njegove pesmi o demonih. Po eni strani so tu pohodi v fantazijski svet, v katerem vladajo magična bitja noči in usodna ruleta, po drugi osamljenost ustvarjalca prekinjajo srečanja s prijatelji, postavljanje kipa sove na domačem vrtu, obisk romske vasi, pripovedovanje zgodb, ribarjenje ob Muri, sprehodi po ravnici, obujanje spominov na otroštvo in koncert s pevko, ki nazadnje zapoje uglasbene Demone. So bili demoni s tem za vedno premagani, ali se bo kolo rulete znova zavrtelo? Film je nastal ob pisateljevi šestdesetletnici.Gostovanje Baleta SNG Maribor. Projekt Horaje kritika označila kot »rahločutno žalostno in obenem lepo, iz življenja iztrgano, surovo energijo, prepojeno z znojem, in vrnjeno v novo življenje«. V svoji izvirni koreografski stvaritvi Hora (Kólo) za Dortmundski balet se je Edward Clug prvič intenzivno naslonil na glasbeno dediščino rodne Romunije, še posebej na ritmično-melodične adaptacije legendarnega godalnega kvarteta Balanescu.Plesna stvaritev Cantata italijanskega koreografapa se je že od praizvedbe leta 2001, ko je predstavo prvič izvedel lizbonski baletni ansambel Gulbenkian, zapisala kot kultna koreografska postavitev, ki s svojim nezadržnim erosom evocira vso izrazno paleto plesnega Sredozemlja.Drugajanje je leta 2002 nastalo kot odgovor na vrzel v kulturni ponudbi za mlade – že takrat je bila vrzel na področju uprizoritvene umetnost največja pri sodobnem plesu in pa pri sodobnem gledališču, ki se izmika dramskemu gledališču in klasičnim formatom. Letos, na 18. Drugajanju lahko spet ugotovimo, da je sodobni ples še vedno »vrzel«, zato tokratni program zaznamuje prav – ples. Drugajanje je koncentriran štiridnevni (do četrtka, 28. novembra) festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru Programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples.Festival so začeli z željo, da mlade seznanijo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano, pripeljejo v Maribor. Festival se bo začel s predstavo Beton Ltd Grosse Erwartungen | Velika pričakovanja.