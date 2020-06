Namigi prireditev: Festival dokumentarnega filma, Seks z neznanci in Luka Prinčič

Torek, 9. junija

22. Festival dokumentarnega filma

Seks z neznanci

Seks z neznanci Foto Mestno Gledališče Ptuj



Sex with strangers

Luka Prinčič: Rizosfera

Luka Prinčič: Rizosfera Foto Daša Ščuka

Festival, ki je bil prvotno načrtovan za marec, bo letos potekal od torka, 9., do torka, 16. junija. Junijski Festival dokumentarnega filma ne bo običajen filmski festival; to bo »festival distance«, odsotni bodo druženje, strokovna srečanja, izmenjava mnenj po projekcijah, toda nekatere stvari bomo kljub temu skušali ohraniti, npr. nagrade. Žirija bo v virtualnem prostoru razglasila zmagovalca festivala, najboljši film na temo človekovih pravic. Kar bo majhen, a pomemben prispevek k normalizaciji vsakdana.Skrajnosti imamo počasi dovolj, iz letošnjega programa jih simbolno povzemata predvsem filma Državniški pogreb in Čeljust. Prvi prikazuje masovno malikovanje umrlega vladarja, drugi samozadostnost virtualnega sveta in komuniciranja prek aplikacij. Projekcije filmov bodo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Kinodvoru in Dvorani Slovenske kinoteke. Na fotografiji prizor iz filma Čeljust., v slovenskem prevodu Seks z neznanci,uvrščamo v sodobno ameriško dramatiko. Končno obliko je besedilo dobilo leta 2014 ob uprizoritvi v New Yorku. Na slovenskem odru bo uprizorjena prvič. Besedilo lahko označimo kot komedijo, prežeto z ljubezensko dramo.V njej spremljamo zanimiv in dinamičen odnos, poln preobratov med Olivijo, ki je pametna, seksi, na videz močna, zna prikriti krhkost, občutljivost, ranljivost in Ethanom, ki je zelo karizmatičen, seksi, navajen biti v centru pozornosti. Oba sta pisatelja. Ona nerealizirana v svojem poslanstvu, po neuspeli prvi objavi piše zase. On je čisto nasprotje, zelo popularen in uspešen pisatelj, je pisateljska zvezda, ki je zaslovel s pisanjem memoarov na blogu, ki nosi tudi naslov dramskega besedila. Predstavo je režirala, igrata painV ljubljanskem Stekleniku so v soboto odprli razstavo 8-kanalne zvočne instalacijeRizosfera. Ob istoimenski razstavi 8-kanalne zvočne instalacije Rizosfera se bo danes odvil tudi zvočni dogodek v živo.Proces nastajanja 8-kanalne kompozicije in žive izvedbe se ukvarja z vprašanji o vzniku distribuiranega mišljenja v rastlinskem svetu, s katerim nas seznanjajo nekatere raziskave že nekaj časa. Namesto uporabe mapiranja in terenskih posnetkov, je pričujoče delo nastalo z metodami subjektivne interpretacije. V kompoziciji dominira večinoma abstrakten sintetičen zvočni tok, ki ustvarja imerzivne in mestoma sugestivne sonične pokrajine, pulziranja, ritme in premore v čakajoči tišini.