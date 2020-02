Namigi prireditev: Festival gorniškega filma, Jernej Žumer in Doug Hammond Trio

Ponedeljek, 24. februarja

14. Festival gorniškega filma

Jernej Žumer: *dobesedno

Jernej Žumer: Fastfood, 2019 Foto Jernej Žumer

Kreativna jazz klinika Velenje

Doug Hammond Foto Doughammond.org

Prihajajoči 14. Festival gorniškega filma med 24. februarjem in 1. marcem 2020 v ljubljanski Cankarjev dom, Mestni kino Domžale, celjski Mestni kino Metropol, Linhartovo dvorano v Radovljici in Kino Slovenska Bistrica v tekmovalnem programu prinaša kar 37 filmov iz 20 držav v štirih kategorijah: alpinizem, plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura.Rdeča nit letošnjega gorniškega praznika v dolini so celovečerni filmi, ki jih bo na ogled kar šest. Vsebinsko prednjačijo filmi o gorski kulturi in naravi, pečat bodo dodale ženske, protagonistke v več filmih, seveda pa bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji alpinističnih, plezalnih in popotniških zgodb – tako v filmih kot na predavanjihinter spominskem večeru prvih himalajskih odprav.Razstavljena dela večinoma niso bila zavestno narejena za publiko, pač pa velikokrat zgolj za osebno risarsko meditacijo, ki se ji avtorvsakodnevno posveča. *dobesedno je veselje do jezika, besednih iger, metafor, aforizmov in asociacij pospremljenih z družbenokritičnim pogledom avtorja, kakor tudi upodobitev naših bivanjskih »zagat«.Ilustracije so kot dnevniški impulz na aktualno dogajanje v svetu ali osebnem, nekatere digitalne, druge akvarelno barvite. To sta tehniki, ki ju avtor ob črno-beli risbi s peresom tudi najpogosteje uporablja. Tuš in akvarel sta namreč popolno nasprotje drugim barvam, saj jih zaradi razlivanja barv ter hitrega polnjena slikarske površine, umetnik ne more popolnoma nadzorovati, pri čemer zato nastajajo unikatna naključja.Začenjajo se jazzovske delavnice v okviru Kreativne jazz klinike Velenje, ki bodo potekale do 29. februarja. Mentorji bodo priznani glasbeniki in pedagogi sodobne jazz glasbe z vseh koncev sveta.Delavnice bodo podkrepljene z bogatim vsakodnevnim večernim spremljevalnim programom, prvi dan pa se bo predstavil The Doug Hammond Trio v postavi(bobni),(trobenta) in(bas). Doug Hammond, ki je tudi eden izmed mentorjev, je sodeloval s številnimi legendami jazza, kot soin drugimi.