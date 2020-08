Namigi prireditev: Figarova svatba, Uroš Abram in Ulična galerija

Torek, 4. avgusta

Figarova svatba

Odprti atelje: Uroš Abram

Uroš Abram: Polona Demšar, kiparka, Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva Kostanjevica na Krki 2008 FOTO: Uroš Abram

Unlovable Prospects: When the Future Disappears

Unlovable Prospects: When the Future Disappears FOTO: Arhiv Tam-tam

Na škofjeloškem Trgu pod gradom bo uprizorjena opera na prostem Figarova svatba. Nastopili bodo izvrstni solisti in dirigenti, udeleženci mojstrskih tečajev pod vodstvom priznanega francosko-ameriškega dirigentaFigarova svatba (La folle journée ou le mariage de Figaro, 1784) je vrhunska literarna predloga velikega mojstra(1732–1799), ki je bila pravi dinamit za tedanji režim. Ne samo da je bil avtor prvi literat, ki je po zaslugi uspešnega dela obogatel, gledališka premiera je bila zelo odmeven dogodek, na katerega so ljudje dobesedno drli. Figaro je bil znanilec skorajšnjih socialnih sprememb v obliki poznejše francoske revolucije in celo samje izjavil, da je to delo kot revolucija v akciji. Na Dunaju predstave po tej predlogi niso bile dovoljene, čeprav je cesar objave dela dopuščal. Tako je tudi(1749–1838), avtor libreta za opero(1756–1791), prejel dovoljenje za stvaritev, če le ne bo vsebovala česa, kar bi lahko prizadelo ugled gledališča pod patronatom njegovega veličanstva. K sreči Mozart ni imel političnih interesov in so ga bolj od tozadevne vsebinske note pritegnili dodelana zgodba in izbrušeni karakterji.V obdobju med 4. in 8. avgustom 2020 bo fotograf in umetnikjavnosti odprl svoj priložnostni atelje, ki je začasno urejen v pritličju zahodnega krila Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Predstavil bo manjši nabor svojih fotografskih del iz zadnjih desetih let, vzpostavil bo mobilni fotografski studio za izdelavo portretov, prav tako bo izvedel dve delavnici Camere obscure.Ena od delavnic v sklopu Odprtega ateljeja bo potekala v sredo, 5. avgusta, dopoldne, ko bo v galeriji potekalo počitniško varstvo za otroke. V soboto, 8. avgusta, ob 10. uri pa se Urošu Abramu pridružite na delavnici Raziskovanje temne sobe.TAM-TAMova Ulična galerija v koprodukciji z Galerijo Škuc predstavlja razstavo Unlovable Prospects: When the Future Disappears. V prostoru lebdeči osebi, ki ju uprizarja romunski umetniški dvojec s.a.b.a., razmišljata o trenutni konfiguraciji življenja in toku dogodkov, ki redčijo vsakršno predstavo o socialistični prihodnosti. Če ob prihajajoči stoletnici 30. let dodamo homofobične, rasistične, seksistične predsodke, lahko sklepamo, da je kapitalizem nevaren – a ta mešanica nas ne zgane, nepremični smo.(1991) in(1991) sta umetniški par, ki živita in delujeta v romunskem mestu Iași. Sodelujeta od leta 2012, za seboj imata številne samostojne razstave.