Namigi prireditev: Figarova svdba, ogled zaodrja Drame in Ravenski pust

Ponedeljek, 10. februarja

Figarova svadba

Ogled zaodrja ljubljanske Drame

Ljubljanska Drama. Foto Leon Vidic/delo

Ravenski pust: pustna šega v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih

Ravenski pust: pustna šega v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih Foto Voranc Vogel

Gledališko ustvarjanje dijakov II. gimnazije Maribor v okviru English Student Theatra (EST) ima že dolgo tradicijo. EST je nastal leta 1990 na pobudo profesorja angleškega jezika, ki je skupino dolga leta tudi vodil. V okviru EST so do danes v angleškem jeziku izvedli vrsto muzikalov, zadnji med njimi – novega pripravijo vsaki dve leti – je Figarova svatba, ki jo je režiralMuzikal Figarova svatba je mladostna, glasbena predelava nekoč najbolj revolucionarne komedije v svetovni literaturi, Ta veseli dan ali Figarova svatba francoskega avtorja. Izvirnik (1784) ima za slovenski prostor velik pomen, saj jeprav po njem priredil prvo slovensko komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Muzikal je v angleškem jeziku s slovenskimi nadnapisi in je primeren za otroke od devetega leta starosti.V Drami vabijo, da se jim pridružite na drugi strani železnih vrat, kamor gledališki obiskovalci običajno nimajo vstopa – v gledališkem zaodrju Drame, ki sodi med največje in najzanimivejše skrivnosti.Vabijo v svet gledaliških mojstrov, ki ustvarjajo skriti pred očmi gledalcev: predstavili bodo, kaj so rekviziti, kje se igralci našminkajo, kdo je inspicient, kje je skrita šepetalka in zakaj gledališka umetnost temelji na enem najbolj izjemnih sodelovanj med različnimi ljudmi. Kje in kako se začne čarovnija, v katero nas na odru popeljejo igralci, lahko spoznate danes ob 16. uri in jutri, v torek, 11. februarja, ob 17. uri.Slovenski etnografski muzej (SEM) v Ljubljani so na kulturni praznik v soboto obiskali ravenski pustovi, tradicionalne pustne maske iz vasi pod Krnom, ki s svojim prihodom napovedujejo pustni čas.Predstavitev pustnih šeg in novih muzejskih predmetov v SEM nadaljujejo tudi letos, saj na razstavi predstavljajo tri nove pustne like, ki jih je SEM odkupil leta 2019. Potek pustovanja predstavljajo s fotografijami fotoreporterja Dela. Za fotoreportažo Ravenskega pusta mu je Društvo novinarjev Slovenije leta 2018 za izjemne dosežke v novinarski fotografiji podelilo nagrado čuvaj.Razstava muzejskih predmetov in fotografij bo na ogled do 1. marca. Letošnji pust zaznamujejo še s fotografsko razstavoTa norčavi pustni čas, ki bo na ogled v Kavarni SEM.