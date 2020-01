Namigi prireditev: Galileo, Marko Jakše in Hamo & Tribute 2 Love

Petek, 17. januarja

Galileo

Marko Jakše: Proti toku

Marko Jakše: Aqua alta II. Foto Kibla

Hamo & Tribute 2 Love

Hamo & Tribute 2 Love

Foto Marko Alpner

Galileo Galilei je bil astronom, fizik, inženir, filozof, matematik. Galileiu je inkvizicija prepovedala trditi, da Zemlja kroži okoli Sonca, in ne nasprotno. Kljub temu je leta 1632 predstavil svoj nauk, ki je bil leto zatem na procesu v Rimu spoznan za heretičnega, saj je nasprotoval uradni kozmologiji in bibličnim tezam. Tako je bil Galileo pri sedemdesetih obsojen živeti do smrti v hišnem zaporu.Galileieva osebnost, življenjska dejstva, znanstvena odkritja in zgodovinsko obdobje, v katerem je živel, so bila izhodišča za raziskovanje in razvoj avtorske predstave, ki bo danes doživela krstno uprizoritev. Ustvarjalna ekipa je prepletala navdih, motivacijo, radovednost in usodo zgodovinskega Galileia z iskanjem resnice, sreče in osebne svobode posameznika v današnji družbi. Zakaj? Ker je bil Galileio mojster nepopustljivosti v na videz izgubljenem boju. Predstava je namenjena mladim (od 13. leta naprej) in odraslim. Lovi ravnotežje med znanostjo in umetnostjo, dramo in lutkarstvom, gledališčem in konferenco. Predstavo je režiral Zoran Petrovič, igrajo pa Tilen Kožamelj k. g., Medea Novak in Maja Poljanec Nemec.Odprtje dvodelne slikarske razstave Marka Jakšeta bo ob 18. uri v ArtKITu na Glavnem trgu 14 in ob 20. uri v KiBeli, razstavišču Multimedijskega centra KIBLA v Narodnem domu v Mariboru.Marko Jakše se je v Mariboru predstavil prvič leta 1996, in sicer v Pekarni in Umetnostni galeriji Maribor. Dve leti kasneje je z razstavo Nojeva barka postavil »temeljni kamen« galerije KiBela. Proti toku manifestativno zavrača strukturo sodobnega umetniškega prostora, ki se ukaluplja v birokratske mehanizme in diktate. Neusmiljeno iskreno obdela terminološki aparat, ki vlada v našem prostoru in času. Razstava bo na ogled do 15. februarja.Na odru Štihove dvorane se bo predstavila skupina Tribute 2 Love z Matevžem Šaleharjem - Hamom na čelu. Medtem ko ves svet drvi za največ, najboljše in najhitreje, se skupini Hamo & Tribute 2 Love nikamor ne mudi. »Če si boste zanje vzeli čas, ugasnili telefone, se v dvoje skrili pod rjuhe in pozabili na svet tam zunaj, boste postali del te zgodbe, ki v ospredje postavlja 'lubezen',« pravi Hamo. Najraje jo pripovedujejo v živo, v manjših klubih, kjer padejo vse maske ter se zabriše meja med odrom in publiko.Takšno ozračje bodo v akustični izvedbi, poimenovani Iz4Kani, priigrali tudi v okrogli Štihovi dvorani, kjer bodo predstavili svoj novi album 4K pa tudi nekaj svojih najbolj priljubljenih uspešnic.