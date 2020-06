Namigi prireditev: Gejm, Triptih in Neukrotljivost narave

Sreda, 10. junija

Gejm

Triptih

Triptih FOTO: Nada Žgank

Tina Kolenik: Neukrotljivost narave

Tina Kolenik: Neukrotljivost narave FOTO: Tina Kolenik

Ljudje, ki so prepešačili pol sveta, da bi pobegnili pred vojnami, preganjanjem, nasiljem in uničujočo revščino, zadnjih dobrih sto kilometrov poti, poti, ki jih v Bosni in Hercegovini še loči do njihovega cilja v Evropski uniji, imenujejo gejm (iz the game – igra). Za marsikoga se gejm konča usodno. Na naših mejah je po dostopnih podatkih življenje do zdaj izgubilo okoli dvajset ljudi.Avtorski projekt Gejm v režiji Žige Divjaka bo preizpraševal vlogo in odgovornost Slovenije in njene mejne politike za življenje in usodo ljudi na begu. Zasedba: Primož Bezjak, Sara Dirnbek, Maruša Oblak, Matej Puc in Vito Weis. Besedilo je nastalo na podlagi pričevanj, zbranih v bazi podatkov Border Violence Monitoring. Opozorilo: V predstavi bodo igralci sedeli med gledalci. Ne bodo nosili zaščitnih mask, vendar bo zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. Premiera predstave.V kontekstu mednarodnega projekta ACT – Art, Climate, Transition, ki povezuje umetnost s širšo tematiko ekologije in družbenih sprememb, so v Stari mestni elektrarni v Ljubljani povabili k sodelovanju tri uprizoritvene umetnice mlajše generacije – Tery Žeželj, Brino Klampfer in Niko Švab. Vsaka je k sodelovanju povabila še sodelavce in ustvarili so Triptih umetniških dogodkov – dveh predstav in avdiovizualne instalacije. Ta bo danes izveden premierno.Čez dan bo od 17. ure naprej na voljo avdiovizualna instalacija Arhiv samozadostnosti avtoric Tery Žeželj in Ivane Vogrinc Vidali, ob 19. uri bo na vrsti zabavna monodrama Za narodovo zdravje, ki so jo ustvarili Brina Klampfer, Peter Frankl, Urša Majcen in Vid Merlak, ob 21. uri pa bodo izvedli še predstavo Trans-plant avtorjev Nike Švab in Luke Martina Škofa.Tina Kolenik je kostumografinja in vizualna umetnica. Od leta 1999 soustvarja v tandemu Eclipse.Tokrat pa se predstavlja s »ciklom selfijev«. Narava nam povzroča preglavice, mi pa njej, in to celo v večji meri. A narava je vseeno močnejša. Razstavljena dela prikazujejo nelagodno razmerje med naravnimi in družbenimi silami na primeru dlak, ki poganjajo iz naših teles. Ti izrastki se ne ujemajo vselej s človeškimi, kulturno pregnetenimi željami: rastejo tam, kjer ne bi smeli; preredki so ali celo odsotni. Zato jih je treba redno kultivirati: striči, briti, puliti, nadomeščati z umetnimi in s tem sporočati, kdo ali kaj želimo biti v očeh pomembnih drugih. Je mar družba tista, ki tudi nam, naravnim bitjem, povzroča največ težav? Razstava je nastala v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana in bo na ogled do 12. julija.