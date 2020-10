Namigi prireditev: Glumači, Moj mož in Majda Kurnik

Četrtek, 8. oktobra



Cavalleria rusticana, Glumači

Moj mož

Majda Kurnik (1920–1967): 100 let od rojstva

Klasični diptih iz literature italijanske veristične opere sta operni deli z vsakdanjima zgodbama in s strastmi preprostih ljudi, z vsebinami, ki so konec 19. stoletja navduševale z odrov glasbenega gledališča. Prvič sta bili skupaj uprizorjeni leta 1893 na odru newyorške Metropolitanske opere.Cavallerio rusticano (v slovenskem prevodu Kmečka čast) prežemajo ljubezen, ljubosumje, nasilje in čast. Tudi v glasbenem smislu je delo polno tem, ki odražajo s strastjo in dramatičnostjo prežeto dogajanje. Operno enodejanko je navdihnila istoimenska literarna predloga oziroma dramsko besedilopo resničnem dogodku.Navdihnjen z veličastnim sprejemom Cavallerie jedve leti pozneje v podobno okolje južnoitalijanskega podeželja umestil Glumače, zgodbo o potujoči igralski družini v slogu commedie dell'arte, in svoje videnje resnične tragedije iz neke kalabrijske vasi.Režijo so zaupali staremu znancu ljubljanskega opernega odra, domači orkester pa bo tokrat prvič vodil mednarodno uveljavljeni ameriški dirigent italijanskih koreninUprizoritev Moj mož, ki je nastala po zbirkah kratkih zgodb Moj mož in Nikamor ne grem makedonske pisateljice Rumene Bužarovske, bo premierno zaživela skozi kreacije povsem ženskega igralskega ansambla pod režijskim vodstvom. V uprizoritvi igrajoin»Že dolgo sanjam o predstavi z velikim številom močnih žensk. Igralk, ki jih poznam že dolgo, ne samo odrsko, ampak tudi osebno. O intimnem projektu, v katerem jim ne bo treba biti junakinja s socialnega dna ali kakršnakoli bojevnica. Nenehno razmišljam o tem, da se bo enakopravnost moških in žensk zgodila, ko bomo dovolili enakemu številu neumnih žensk biti na vodilnih položajih, kot to zdaj dovoljujemo moškim,« piše režiserka.Ob stoletnici rojstva se Velenje rojakinjipoklanja s postavitvijo stalne zbirke njenih del, ki so vse od leta 1982 prihajala v Velenje na pobudo Galerije Velenje.Pričujoča zbirka predstavlja umetnico z njenimi najbolj prepoznavnimi sklopi umetniških del, ki sta jih poklonila njen življenjski spremljevalec in njegova dedinja ali so jih od njiju odkupili. S figuro, ki je bila proti koncu vse bolj abstrahirana, je povedala vse o svojih življenjskih nagibih in stiskah. Označujemo jo za slikarko ekspresivne poteze, liričnega realizma, dramatičnega intimizma in na koncu vzpona k abstrakciji.