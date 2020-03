Namigi prireditev: Gorenjski slavček, Ervin Potočnik in Beograd – vinjete Slovencev

Sreda, 4. marca

Gorenjski slavček



Ervin Potočnik: Prinašalci

Ervin Potočnik: Prinašalci Foto Marko Tušek

Beograd – vinjete Slovencev

Beograd - vinjete Slovencev Foto Tvs

Na velikem odru Opere bodo uprizorili petdeseto ponovitev znamenite opere skladateljaGorenjski slavček.Slovensko Dramatično društvo in slovensko Deželno gledališče v drugi polovici 19. stoletja nista bila pomembna le za rast slovenske dramske produkcije, ampak sta spodbudno vplivala tudi na domačo glasbeno odrsko ustvarjalnost. Brez njiju si tudi ni mogoče zamisliti dela skladatelja Antona Foersterja (1837–1926), Čeha po rodu, ki je prišel v Slovenijo leta 1867 in tu živel do svoje smrti. Gorenjski slavček je najprej nastal kot opereta in bil prvič uprizorjen 27. aprila 1872 v Deželnem gledališču. Dvajset let pozneje se je Foerster odločil preoblikovati opereto v opero. Opera je bila prvič uprizorjena 30. oktobra 1896.Režiser tokratne postavitve Gorenjskega slavčka je. Pevska zasedba:inNa razstavi, polni simbolike, bo razstavljenih dvaindvajsetih velikih slik iz zadnjih let umetnikovega ustvarjanja in predstavljena bosta dva pogleda avtorjeve pripovedi o ljudeh. Poudarek je na močno kontrastnih stiliziranih figurah, ki lebdijo sklenjene v beli praznini in so prinašalci v nekem neznanem obredu.Na slikah večjih formatov (200 x 110 cm) prevladujejo figure rdeče barve, medtem ko drugi del razstave predstavlja pripravljalne slike oziroma geometrične predloge za kipe in serije slik velikih formatov Levitacija, Rdeče, Ščiti, Prinašalci in Ponavljalček. Vsa likovna delaso v neskončnem ravnovesju glede na površino odslikane površine ter so izredno dinamične stvaritve, ki imajo neskončno mirnost. Razstava bo na ogled do 3. aprila.Dokumentarni film je nastal z željo predstaviti slovenske spomine, ki so se odtisnili v naši nekdanji skupni prestolnici Beogradu.Slovenci smo pustili viden pečat na različnih področjih, med izstopajočimi umetnostnimi spomeniki so Plečnikova cerkev sv. Antona, kiparski opusin mozaik Sutjeskav Palači Srbija,pa je utemeljil in ključno zaznamoval zgodovino Jugoslovanskega dramskega gledališča. O teh in še vrsti drugih zgodovinskih del so spregovorili srbski strokovnjaki, v filmu pa so predstavljeni tudi beograjsko Društvo Slovencev Sava in Slovenci, ki v Beogradu danes živijo in ustvarjajo.Predpremiera je del spremljevalnega programa ob razstavi Srbski modernizem 1880–1950.