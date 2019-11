Namigi prireditev: Gospa z morja, Nika Solce in Jože Trontelj

Sobota, 23. novembra

Gospa z morja

Nika Solce

GLASBA Nika Solce Foto Cd

Jože Trontelj: Retrospektiva

Jože Trontelj Foto Jože Trontelj

Pri pečini leži napol mrtva morska deklica. Zašla je z morja v fjord in ne najde več ven. Zdaj leži v napol slani, napol sladki vodi in umira. Takšna je tudi notranja podoba ženske, ki živi razpeta med predvidljivo rutino družinskega življenja in svojimi neuresničenimi ideali. Ima vse, kar je v naši družbi razumljeno kot pogoj za brezskrbno in mirno življenje. Ima ljubečega moža, veliko premoženje, prijetno družinsko okolje in urejen vsakdanjik. Ima vse, da bi lahko bila srečna. Pa vendar jo v globinah duše razjeda. Žene jo nepotešena želja, da bi razbila predvidljive družbene vzorce in se podala v neznano. Vleče jo ven, na odprto morje.Velikan norveške dramatike Henrik Ibsen v središče svoje zgodbe, ki se poigrava z norveško mitologijo, postavi vprašanje partnerskega odnosa. Med divjimi slikami skandinavske pokrajine analizira psihološke mehanizme ljubezni. Skozi premišljeno razporejene dvojice nam omogoči premislek o različnih vidikih partnerskega življenja. V predstavi, ki jo je režiral Tin Grabnar, igrajo Bojan Emeršič, Pia Zemljič, Tina Vrbnjak Boletta, Doroteja Nadrah Hilda, Rok Vihar Arnholm, Luka Bokšan Lyngstrand in Klemen Janežič.Premiera novega albuma Ko duše pokličem pevke in glasbenice Nike Solce s prvič uglasbeno in še povsem neznano poezijo slovite popotnice Alme M. Karlin. Ste vedeli, da je Alma M. Karlin napisala več kot tristo pesmi? Pred dvema letoma sta jih v arhivih Nuka odkrili Nika Solce in Jerneja Jezernik, raziskovalka Almine zapuščine in prevajalka njenih del iz nemškega v slovenski jezik. Nastal je projekt, ki ga bo predstavila Nika.Koncert je posvečen stoti obletnici poti Alme M. Karlin okoli sveta, ki se je začela prav na ta dan ob isti uri. Zasedba: Nika Solce (vokal, ukulele, kitara), Igor Bezget (arabska lutnja, sarod, kitara), Stephan Steiner (nikelharfa, violina, harmonika), Mary Servatius (violončelo), Ana Lazar (violina), Ajda Cvek (violina) in Klemen Krajc (kontrabas).Danes se bo z odprtjem retrospektivne razstave Jožeta Trontlja začel 20. festival Stična, ki bo potekal do 7. decembra. Jože Trontelj, slikar, kipar, umetniški mizar, stilist, restavrator, umetnik, se je rodil 1. avgusta 1967 v Ljubljani. Svoje življenje in talent je izpopolnjeval v cistercijanski opatiji Stična od leta 1990 do 2003. Od takrat živi in ustvarja na Dolih pri Polici. Razstavlja doma in v tujini.Retrospektivna razstava slik in skulptur Jožeta Trontlja je kakor na stežaj odprt mojstrov dnevnik samoosvobajanja. Kakor njegova zgodnja dela nakazujejo močno, jasno izraženo formo, tako z leti postajajo vse svobodnejša in hkrati duhovno neposrednejša.