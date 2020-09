Namigi prireditev: Grigorij Sokolov, Umetnikov pogum in Laibach Kunst

Ponedeljek, 21. septembra

Grigorij Sokolov

Umetnikov pogum

Violinistka Vilde Frang Foto Marco Borggreve



Ausstellung! Laibach Kunst: RE : KONS : TRUKT

RE : KONS : TRUKT Foto Laibach Kunst

Ekspresivna lepota tona in silovitost čustvenih interpretacij legendarnega pianistavedno znova navdušita zvesto poslušalstvo v razprodanih dvoranah po svetu. Kritikom pri tem zmanjkuje pridevnikov, s katerimi bi pospremili poustvarjalno genialnost občudovanega in skrivnostnega glasbenika.Umetnik z navidezno lahkotnostjo obvladuje obsežen in slogovno pester repertoar, ki oživi pod njegovimi prsti poglobljeno občuteno, enkratno, vedno znova in na novo. Svojo umetniško pot tlakuje neizprosno in radikalno: zavezan solističnim recitalom se sezonsko poglablja v program, ki ga izvaja, kjerkoli se pojavi. Pri tem nikdar ne zapade v rutino – vsak koncert je edinstven dogodek, ki ga sooblikujejo pianistov navdih, okolje in energija občinstva. Na programu bodo delainNa vsaki izdaji Festivala Maribor izstopa kakšen koncert, ki ga zaznamuje poseben zvezdniški sij. Letos jim je za enkratno sodelovanje na festivalu uspelo združiti tri izjemne glasbenike in vodilni slovenski orkester.bo vodil Orkester Slovenske filharmonije, s katerim je bil v preteklosti kot umetniški vodja tesno povezan. Letonja je zdaj redni gost eminentnih svetovnih orkestrov in uglednih opernih hiš. Njegova mednarodna kariera je tako kar vznemirljiva, a je vrnitve k domačemu orkestru in v njegov Maribor vedno vesel.Na Festivalu Maribor bo nastopil v družbi enakih: ob izvrstnem Orkestru Slovenske filharmonije se mu bosta pridružila zdaj že precej »naš« violončelistin posebna gostja letošnjega festivala, norveška violinistka. Vilde Frang je ena najbolj iskanih svetovnih glasbenic mlajše generacije, ki navdušuje s svojo lahkotno virtuoznostjo, poglobljeno muzikalnostjo in izjemno liričnostjo.Uradnega odprtja razstave ne bo, bo pa v četrtek ob 17. uri prvo javno vodstvo s kustosinjo, ki piše: »Postopki, ki jih razstava ob častitljivi štiridesetletnici skupine Laibach manifestira in reprezentira, pripadajo izhodiščnemu kredu in hkrati vpeljujejo določen zasuk. Laibach Kunst še naprej ostaja neuvrščena, neopredeljiva in enigmatična. Postavi (re)konstrukt: grafiko · sliko · objekt · kolaž · brikolaž · ambient. Z apropriacijo svojih lastnih zgodnjih podob 'iz druge roke', prilastitvijo prilastitve, uprizarja nekakšen simulaker simulakra. Ponovna uporaba podob neizogibno vpelje predrugačenje, zgostitev motivov je hkrati njihova premestitev.«