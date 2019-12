Namigi prireditev: Grmače, SELFIE/sh/ME in Božični koncert Glasbenega centra Edgarja Willemsa

Petek, 20. decembra

Grmače

SELFIE/sh/ME, avtoportreti

Petar Đakulović: Avtoportret



Božični koncert Glasbenega centra Edgarja Willemsa

Foto Arhiv Cd

Gostovanje uprizoritve Grmače v režiji ene najbolj prodornih režiserk mlajše generacije pri nas. Uprizoritev v produkciji Drame SNG Maribor ter Konservatorija za glasbo in balet Maribor v središče svojega premisleka postavlja razpad skupnosti. Grmače jenapisal v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Prvič so bile uprizorjene leta 1994.Dramaturgje o njih zapisal: »Grmače sklepajo tragiški dramski svet Daneta Zajca, ki s pomočjo radikalne avtokritike tematizira uničenje ali razpad družine (rodu) in s tem določene skupnosti v celoti. Nekateri so Grmače poskušali predstaviti kot slovenskega Hamleta ali kot medgeneracijsko tragedijo konca arhaične skupnosti.« IgrajoinAvtoportret sodi v železni repertoar motivov pretekle, a tudi sodobne likovne umetnosti. Samoupodobitev je sredstvo, s katerim so se umetniki predstavljali drugim tako pred izumom fotografije kot po njem, in tako je tudi danes, s pomočjo novih medijev. Strast po samoupodabljanju, nekdaj privilegij ustvarjalnosti izbranih posameznikov, je s pomočjo novih tehnologij prevzela tako rekoč vsakega izmed nas.Mednarodna skupinska razstava SELFIE/sh/ME, avtoportreti govori o umetniškem avtoportretu danes, o identiteti v času selfijev. Likovni kritiki iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Kosova in Slovenije so izbrali 26 umetnikov, ki v svojih opusih obdelujejo omenjeno motiviko. Razstava bo na ogled do 15. marca 2020.Predstavili se bodo učenci Glasbenega centra Edgarja Willemsa. Od tam namreč vsako leto prihaja v goste truma navdušenih mladih glasbenikov. GCEW je glasbena šola z lastnim javno veljavnim vzgojno-izobraževalnim programom, ki temelji na pedagoških načelih. Vanjo starši pripeljejo otroke, ki jih zanima, kaj vse je treba vedeti in znati ter kako se tega lotiti, da imaš glasbo rad, da jo znaš poslušati in še več, da tudi sam ustvarjaš.Na dogodku se bodo predstavili z godalnim orkestrom, pihalnimi inštrumenti, dueti, trii in zborčki. Mali in veliki pevci se bodo z veseljem skupaj z obiskovalci zavrteli v čarobnem glasbenem vrtincu.