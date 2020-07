Namigi prireditev: Grossmannov festival, Talka in Climax: Mort

Petek, 10. julija

16. Grossmannov festival

Talka

Talka Foto Barbara Čeferin

Betina Habjanič: Climax: Mort Foto Betina Habjanič

Grossmannov festival letos ponovno vabi vse ljubitelje fantastike, grozljivk, kriminalk, trilerjev, komedij in glasbenih dokumentarcev v idilično prleško pokrajino, kjer jih pričakuje kar osem dni festivalskega dogajanja, in sicer od 10. do 12. julija v Ormožu in od 14. do 18. julija v Ljutomeru. V tem času bodo predvajali 28 celovečercev, 30 kratkih filmov in sedem glasbenih dokumentarcev iz 27 držav.V Ormožu se bo filmski program odvijal na treh prizoriščih, poleg kinodvorane Doma kulture tudi na lokaciji ormoškega gradu, kjer bodo projekcije potekale na prostem in v klubu Unterhund. Tudi ljutomersko dogajanje bo potekalo na treh že dobro znanih prizoriščih – v kinodvorani Doma kulture ter na prostem v okrilju Glavnega trga in atrija Mestne hiše. Festival bodo odprli s projekcijo prvega venezuelskega zombi filma Infekcija.Dispozitiv za uprizoritev Talke(v produkciji Anton Podbevšek Teatra in režiji) je vezan na ultimativno dejanje terorja v človekovi pokrajini, kjer moramo izb(i)rati, da bi skozi radikalno zavrnjen okvir izbire lahko vzniknili z Ne! v novo singularnost … Vprašanje terorja je v zgodbi, ki pritiče žanru melodrame, implicirano z ideološkimi nosilci: državo, Cerkvijo, razrednim bojem, ljubeznijo in ekonomijo.Claudelova Talka je drama o paradoksu izsiljene izbire, v katerem se mora Sygne de Coûfontaine, osrednji lik, na ozadju brutalnosti dogodkov iz francoske revolucije odreči temu, kar predstavlja njeno bit samo, tja do »najintimnejših korenin« (). Drama so odvija med Sygnino izbiro in Sygninim Ne!, v katerem talka besede z dejanjem svobode in nemo in smrtno grimaso Ne!(gacije) vznikne v novo singularnost. Zasedba:inV svojih delihtematizira dihotomijo živali – hrana kot etično nevzdržno zlorabljanje živih bitij. Z razstavo Climax: Mort, ki naznanja začetek večletnega projekta, avtorica s fetišiziranimi pripomočki in mizansceno, ki upomenja situacijo v sadovski estetiki, nasilje stopnjuje do absurda, vendar ga hkrati obravnava kot sublimnega.Umetniška instalacija z erotičnim ubijalskim strojem v posebej za to oblikovani hiši z intimnim in psihološko opojnim ambientom, ki ga ustvarja bližina smrti, je okolje, v katerem si lahko zamišljamo neznosne prizore, podobne tistim, ki jih proizvaja smrtonosna živilska mašinerija. Razstava bo na ogled do 28. avgusta.