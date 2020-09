Namigi prireditev: Gusar, Henri Cartier-Bresson in Nicolas Altstaedt

Torek, 22. septembra

Adolph Adam: Gusar

Henri Cartier-Bresson: Iz oči v oči (Tête à tête)

Henri Cartier-Bresson: Pablo Picasso, 1944. Foto Fundacija Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

O, moj Bach

Nicolas Altstaedt Foto Marco Borggreve

Gusarja, ki ga na našem odru še nismo doživeli, so zaupali izjemnemu španskemu plesalcu in koreografu, ki se je v zadnjih letih posvetil predvsem koreografiranju in umetniškemu vodenju Španskega nacionalnega plesnega ansambla. Orkestru bo dirigirala. Libreto za balet je leta 1855 napisalpoistoimenskem epu v verzih iz leta 1814. Svojo prvo postavitev naglasbo je Gusar doživel leta 1856 v Parizu v koreografijikoreografija pa je nastala konec 19. stoletja za moskovsko gledališče Bolšoj.Delo, ki ga bodo danes na odru predstavili premierno, velja za eno najbolj impresivnih in pripovednih del iz klasičnega baletnega repertoarja, a so ga do sredine 20. stoletja uprizarjala le redka baletna gledališča. Režiser in koreograf:. Plešejo:k. g.,k. g.,, TPo skoraj dvajsetih letih, odkar je bila v Cankarjevem domu organizirana retrospektivna razstava, tokrat Cankarjev dom legendarnega fotografa predstavlja s portretno fotografijo.V Galeriji CD bo predstavljenih sto portretov, ki so nastajali med letoma 1933 in 1996. Najzgodnejše podobe torej izhajajo iz tridesetih let, ko je kupil prvi fotoaparat Leica in po Evropi potoval s prijateljem. Tedaj je začel ostriti svoj fotografski slog. S temi upodobitvami je Cartier-Bressonu uspelo v enem samem trenutku ujeti večnost v očeh, »notranjo tišino prostovoljne žrtve«. Razstava bo na ogled do 31. januarja 2021., nestrpno pričakovana tretjina »all-stars-tria«, zaradi omejitev potovanj, ki jih narekuje pandemija, ne more priti v Maribor. Zato z velikim obžalovanjem najavljajo, da bo napovedani koncert Večer za Beethovna spremenjen. Ker je Fortuna, muhasta boginja sreče obrnila hrbet, so za po pomoč zaprosili drugo božanstvo, nič manj kot vrhovno avtoriteto glasbenega Olimpa,Koncertni spored, posvečen njegovim suitam za violončelo, je brez dvoma odlična zamenjava in dragoceno darilo za vse zaljubljence v komorno glasbo. Še posebej, ker bo violončelo v rokah. Virtuoz, ki so mu interpretacije teh kanonskih mojstrovin prislužile kritiške hvalospeve z vsega sveta, ni niti za trenutek okleval in bo vskočil namesto Powerja.