Namigi prireditev: Heidi, Razbiti vrč in Slovenski oktet

Ponedeljek, 30. decembra

Heidi

Heinrich Von Kleist: Razbiti vrč

Razbiti vrč Foto Peter Uhan

Slovenski oktet

Slovenski oktet Foto Arhiv Slovenski Oktet

Klasična zgodba za otroke Heidi po romanuin v režijije zgodba o svobodi, ki jo lahko občutimo le v naravi, o sproščenosti, ki jo človek najde v povezanosti z naravo, o uporništvu, vztrajnosti in pogumu, ki so gonilo življenjskih sprememb.Heidi je sirota in po smrti staršev živi s teto Dete. Ko teti ponudijo dobro plačano službo v mestu, odpelje Heidi k Dedu na planino. Skrivnostni Ded s samotarskim načinom življenja buri domišljijo vaščanov. Ded in Heidi se hitro navežeta, drug v drugem najdeta družino in ljubezen, po kateri sta hrepenela. Heidi se zaljubi v naravo, kjer se popolnoma osvobodi. Avtorica dramatizacije je, igrajo pain drugi.Večplastna komedija Razbiti vrč (krstno uprizorjena leta 1808, objavljena 1811) je ena od najznamenitejših igerin obenem kánonsko delo nemške romantike. »Kleistov Razbiti vrč je nastal le nekoliko zatem, ko se je z Linhartovima veseloigrama rodilo naše sodobno gledališče. In tudi pri Razbitem vrču gre za razkrinkavanje nečednih erotičnih namenov moškega, ki ima družbeno moč. Vplivni in ugledni gospodje, ki si proti njihovi volji želijo telesne intimnosti s socialno nižje stoječimi lepimi mladimi dekleti, so bili svetu komedije namreč znani že davno pred škandali, ki so lani zatresli Hollywood,« je dejal prevajalec delaRežiser predstave je, igrajo painSlovenski oktet, ki deluje od leta 1951, bo nastopil na 6. gala novoletnem koncertu v Brežicah. Glede na to, da sta nepogrešljiva »četrtinka« okteta posavska glasbenika(od januarja 2002) in(od septembra 2018), bo to skoraj domači koncert.Repertoar okteta je širok in raznolik, saj ga oblikujejo skladbe od renesanse do ljudskih pesmi vseh narodov, od klasicizma in romantike do skladb sodobnikov. Veliko jih je bilo napisanih ali prirejenih prav zanj. Posebno skrb seveda namenja slovenski pesmi. V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je zamenjalo več kot 40 pevcev, zdaj poleg Volčanška in Ferenčaka sestavljajo oktetin