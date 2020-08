Namigi prireditev: Hvalnica brezdelju, Vse o Beethovnu in Bled nekoč

Ponedeljek, 24. avgusta

Nolan Lem: Hvalnica brezdelju



Vse o Beethovnu

Friedrich Kleinhapl in Andreas Woyke Foto Arhiv Friedricha Kleinhapla

Bled nekoč

Bled nekoč Foto Niko Mučič

Razstava, poimenovana Hvalnica brezdelju, je organizirana v okviru odprtja mednarodnega festivala umetnosti, znanosti in tehnologije "A dela?". Potekal bo med 24. in 28. avgustom na različnih lokacijah v Ljubljani in predstavil novejše produkcije Društva Ljudmila in drugih partnerskih ustanov v okviru evropske mreže EASTN-DC.Lokacijsko specifično instalacijo sestavlja večje število nasadnih ključev, ki jih vrti sistem motorjev, da ustvarjajo različne formalne konfiguracije. Nasadni ključ v tem procesu deluje kot avdiovizualni simbol, ki povezuje mehansko delo in minevanje časa, ob tem pa evocira ambientalno zvočno krajino, ki zveni kot roj brnečih žuželk, zbor metronomov ali tiktakanje ur. Kolektivno delovanje nasadnih ključev uravnava več algoritemskih tehnik. Rezultat uporabe teh tehnik je kooperativna in včasih groba sinhronizacija mehanskega in zvočnega momenta. Razstava bo na ogled do 2. septembra.Mednarodno uveljavljeni violončelistbo v sklopu Poletja v stari Ljubljani s svojimi nemškim kolegomin priznanima slovenskima igralcemainizvedelgeniju in tragiki skladateljeve gluhosti posvečen glasbeno-literarni program, pomenljivo naslovljen Bučeča tišina.V njem se bodo izbrane Beethovnove skladbe prepletale z odlomki iz dialoga medin znano dunajsko izdelovalko klavirjev, v katerem mojstrova tesna znanca razmišljata o njegovi osebnosti. Po Beethovnovi pogrebni procesiji se srečata Franz Schubert in znana dunajska izdelovalka klavirjev Nanette Streicher. Ob kozarcu vina steče pogovor o Beethovnu in razgrne mit, ki obkroža glasbenega velikana. Glasbeno-literarni projekt zre onkraj mita o Beethovnu. »Vse o Beethovnu« razblinja klišeje in razgrinja nove perspektive resnične podobe velikega mojstra.Danes bov sodelovanju s Turizmom Bled na Jezerski promenadi postavil fotografsko razstavo Bled nekoč. Starodobne fotografije prikazujejo utrip Bleda od druge polovice 19. stoletja do 80. let prejšnjega. Marsikaj se je spremenilo, a romantična podoba kraja z jezerom, otokom in gradom je enaka kot danes, zato nosi ime Imago paradisi – Podoba raja.Na ogled bodo med drugim fotografije obiska cesarja, ki je bil na Bledu 16. julija 1883. Včasih je bil odnos do dediščine žal slab, tako se je za vedno izgubila ena izmed izjemnih podob Bleda, ki jo je predstavljala stavbna dediščina. Zanimive so tudi fotografije, ki prikazujejo obrti, s katerimi so se ukvarjali Blejci. Razstava bo na Jezerski promenadi na ogled do 15. septembra.