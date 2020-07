Namigi prireditev: I Solisti Veneti, Vesna Pernarčič in Tina Lagler

Četrtek, 23. julija

Vesna Pernarčič v vlogi Edith Piaf Foto Damir Žunič





Mi nismo izgubljena generacija Foto Osm Films



Ansambel I Solisti Veneti je v letu 2019 praznoval svojo 60-letnico delovanja. Leta 1959 ga je ustanovilin slava ansambla je z vsakim koncertom, ki ga je izvedel bodisi doma bodisi v tujini, strmo naraščala. Danes našteje več kot 6000 koncertov, izvedenih po več kot 90 državah po svetu. Ugled so mu dodatno utrdile laskave nagrade, med temi tudi grammy in častna plaketa evropskega parlamenta.Ansambel, znan po svoji interpretativni prefinjenosti, ki iz vsakega koncerta naredi nepozabno doživetje, goji posebno vez z beneško glasbo in enim največjih tamkajšnjih baročnih glasbenih mojstrov,, pa tudi s. Iz njunih opusov bosta zazveneli dve najpomembnejši deli.insta manj znani imeni italijanskega baroka in romantike, zato pa toliko bolj mikavni. Koncert je spremljevalni dogodek 68. Festivala Ljubljana.Zdi se, da je podobazacementirana za vse večne čase: nežno, krhko dekletce, ki jo je ulica oblikovala v presunljivo umetnico. Človek, ki poje tako odlično in samosvoje kot Edith, tega ne bi bil sposoben, če ne bi ne samo poznal, temveč tudi doživel dogodkov z druge, »slabše« plati življenja. Trditev, da le ta, ki pozna pekel, lahko govori tudi o raju, še kako velja tudi zanjo.Predstava Piaf, Edith Piaf je bila izbrana v tekmovalni program Borštnikovega srečanja 2004, kjer je, večkrat nagrajena za svoje delo, osvojila nagrado za najboljšo igro. Predstavo je režirala, Vesno pa bo na klavirju spremljalje serija štirih kratkih dokumentarnih filmov mlade režiserke, snemalke in montažerke, ki bodo predvajani premierno. Predstavljajo pet mladih slovenskih ustvarjalcev – akademsko slikarko, izdelovalca koles po meri, izdelovalca unikatnih snowboardovter izdelovalca uporabnih keramičnih izdelkovinS svojim delom se bodisi preživljajo bodisi jim to prinaša dodaten zaslužek poleg redne službe. Medtem ko ljudi preveva vse večji negativizem, anksioznost, nepotrpežljivost, netolerantnost, so med nami navdihujoči ustvarjalci, ki s svojimi rokami obujajo in nadaljujejo obrt, močno prepleteno z umetnostjo. Na fotografiji Klavdija Zupanc.