Namigi prireditev: Iz primorskih in kraških pokrajin, L’Espace Infini in Risbe, slike s Primorske

Sreda, 8. januarja

Lojze Spacal (1907–2000): Iz primorskih in kraških pokrajin



Ana Kučan: L’Espace Infini

Ana Kučan: L’Espace Infini Foto Ana Kučan

Klavdij Zornik: Risbe, slike s Primorske (1977-2004)

Klavdij Zornik, Padna, 2004, olje na platnu, zasebna last Foto Arhiv Dlul

Spominska razstava ob 20-letnici umetnikove smrti in retrospektivna razstava slik, kipov in grafik enega najpomembnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev in svetovno prepoznanega ter znanega kot grafika. Razstava, ki sodi v niz historičnih in spominskih razstav v Bežigrajskih galerijah, predstavlja 38 del iz obdobja od 1945 do 1995 iz Moderne galerije Ljubljana, Javnega zavoda Komenski Kras, Štanjel in zasebnih zbirk.Lojze Spacal je pripravil skoraj sto samostojnih razstav in sodeloval na številnih skupinskih razstavah, predvsem mednarodnih. Bil je dragocen gost številnih mednarodnih grafičnih bienalov in na njih prejel več nagrad. Leta 1974 je prejel Prešernovo nagrado, posthumno so mu leta 2000 podelili še Jakopičevo nagrado. Razstava je na ogled do 8. februarja.Fotografska razstava prof. dr. Ane Kučan, ki je krajinska arhitektka, profesorica na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in vodja Studia AKKA, ki ga je leta 2017 ustanovila z Luko Javornikom. Razstavljala je doma in v tujini ter za svoje delo prejela več nagrad, med njimi piranesi (1998 in 2002), Plečnikovo nagrado (2003 in 2016), Plečnikovo medaljo (2017) in platinasti svinčnik (2018). Leta 2006 je bila izbrana med finaliste za evropsko nagrado Rosa Barba v Barceloni.Je publicistka in urednica ter vodilna avtorica projekta Vsi odtenki zelene/All Shades of Green, razstavljenega v Slovenskem paviljonu na 12. arhitekturnem bienalu v Benetkah. Predava na več univerzah po Evropi. Razstava je na ogled do 23. februarja.V kontekstu slovenskega modernizma zavzema ekspresionist Klavdij Zornik (1910–2009) posebno mesto. Risarski zapisi, ki so nastali med potovanjih po krajih – od rojstnega Kopra, Pirana in Padne prek Kluž v Trento, Čezsočo, pod Kanin – so se v ljubljanskem ateljeju strnili in obogatili z ikonskimi liki ekstatičnega avtorskega slikarstva.Avtorjev opus bo predstavil Aleksander Bassin. Na odprtju sodelujeta člana skupine Katalena Vesna Zornik in Tibor Mihelič Syed. Razstava je na ogled do 26. januarja.