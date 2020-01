Namigi prireditev: Jetnik Druge avenije, Plašč in Afrika treh muzejev

Petek, 24. januarja



Jetnik Druge avenije

Plašč

SLG Celje / Plašč Foto Jaka Babnik

Afrika treh muzejev

Afrika treh muzejev Foto Tomo Jeseničnik

Kaj se zgodi, ko ti v službi nenadoma rečejo, da te po dolgih letih dela ne potrebujejo več? Ker je pač kriza. Najprej seveda vsak pomisli na to, kako bo plačal račune ... A kaj, če to sploh ni tista glavna stvar? V hipu se ti svet postavi na glavo. Človek, ki je včasih morda komaj čakal na konce tedna, se mora spopasti s preobilico prostega časa. Štiri stene stanovanja postanejo ves njegov svet, hrup z ulice in zoprni sosedje postanejo njegovi ječarji, družina, ki mu hoče le najbolje, rablji njegove samozavesti ... on sam pa jetnik v zlati kletki.Komična dramav režijije komedija o vseh ekonomskih krizah in vseh mestih sveta, v kateri se lahko vsakdo najde. Igrajo:in. Premiera.Krstna uprizoritev predstave glasbenega gledališča po motivih novele Plašč, v kateri je humorno in sočutno oblikoval lik bednega malega uradnika. Ta je vse življenje delal, a je kljub temu živel revno življenje. Novela Plašč je bila v tistem času glasna kritika socialnih in moralnih krivic.V predstavi sta uporabljena pesemNova hvalnica in citat iz uvoda v pesnitev Na ves glasv prevodu Toneta Pavčka. Režija:. Igrajo:inRazstava je projekt, ki so ga izpeljali trije muzeji v letu 2019: Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej in Muzej Velenje. Pripravili so razstavo afriških zbirk, ki jih hranijo, posvetili pa so jo 200. obletnici rojstva misijonarja in raziskovalca Afrike Ignacija Knobleharja. Razstava je najprej gostovala v Slovenj Gradcu, nato v Velenju, zadnja postaja razstave pa je Slovenski etnografski muzej.Na skupni razstavi so predstavljeni izbrane vsebine in predmeti iz zbirkev Koroškem pokrajinskem muzeju, predmeti iz zbirkeiz Muzeja Velenje in del dediščine afriških zbirk od 19. stoletja dalje, ki jih hrani Slovenski etnografski muzej. Na ogled je okoli 50 predmetov, ki so odsev časa in življenja na afriški celini v 19. in 20. stoletju.