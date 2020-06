Namigi prireditev: Junij v Ljubljani, Svobodno sonce in Več kot pogled

Četrtek, 11. junija

Junij v Ljubljani

Svobodno sonce

Svobodno sonce Foto Nada Žgank

Klementina Golija: Več kot pogled

Klementina Golija: Iz cikla vmesni prostor, 2013, 100 x 150 cm Foto Arhiv Gorenjski Muzej

Festival Junij v Ljubljani je tradicionalna, tokrat že dvanajsta prireditev v središču Ljubljane, na Kongresnem trgu, ki omogoča brezplačna doživetja vrhunskih umetniških stvaritev s področij plesa, gledališča in glasbe. Dopoldanski in popoldanski dogodki so namenjeni otrokom in mladini, večeri pa vrhunskim umetniškim dogodkom. Festival vsako leto poteka v juniju in pomembno prispeva k promociji kulturnih dogodkov ter približuje kulturo najširšemu krogu občinstva, saj so vsi dogodki brezplačni. V okviru festivala so organizirani tematski dnevi, ki posebej izpostavljajo in približujejo določeno umetniško zvrst.Festival, ki bo trajal do 21. junija, se bo ob 10. uri začel s koncertom Rock akademije, ob 18. uri se bo zgodil sprejem devetošolcev in glasbeni koncert ljubljanskih osnovnošolskih skupin, večer pa se bo zaključil z Rock mulčki, ki bodo nastopili ob 21. uri.Odprtje skupinske razstave, na kateri se bodo predstavili(v sodelovanju zinZasnova razstave in glasbeni video v slogu Band Aida (kot ponovna uprizoritev videa Slovenski Band Aid: Svobodno sonce iz leta 1991) z duhovitim metaforičnim naslovom PrrrAuuu sta nastajala na prelomu iz predkoronskih časov v čas izolacije. Zaostreni ukrepi socialnega distanciranja niso povzročili samo zamika razstave za dva meseca, temveč so se odrazili tudi v njeni strukturi. Otežen dostop do ateljejev, trgovin z umetniškim materialom in druge omejitve so povzročili izrazito aktivnost prek tako imenovane nove spletne realnosti. Razstava bo na ogled do 9. avgusta.Akademska slikarka in magistrica likovnih umetnostibo na razstavi predstavila svoja dela, ki so nastala v zadnjem desetletju.Odprtje bo ob 19. uri v Prešernovi hiši, nato pa bo sledil še sprehod do Mestne hiše, kjer bosta avtorico in njeno delo predstavilain, ki je med drugim zapisal: »Klementina Golija je za oblikovanje slikarskih kompozicij izbrala zanimiv likovni koncept, ki temelji na sožitju na videz heterogenih sestavin: barve, barvnih polj in oblik, risbe in kolažnih dodatkov. Ta način povezovanja različnih likovnih elementov dopušča, da kdaj prevladuje eden izmed njih, kdaj drugi, vendar jih slikarka vselej združi v uravnoteženo celoto.«