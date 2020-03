Namigi prireditev: Jure Pukl, Bogunov in 2020

Ponedeljek, 2. marca

Jure Pukl: Broken Circles

Bogunov

Bogunov FOTO: Škuc

2020

2020

Priznani slovenski jazz saksofonist in skladatelj, po mnenju Guardiana »vzhajajoča zvezda generacije, ki ustvarja glasbo novega stoletja«, ki je med drugim sodeloval zin, nam bo s svežo zasedbo v Šiški predstavil svoj odlični novi, že enajsti album Broken Circles. Z novo ploščo izraža empatijo in spoštovanje glede na sodobne družbenopolitične spremembe ter tokove. »Glasba, ki jo ustvarjam, se razvija – tu sem se oddaljil od klavirja, dodal vibrafon in kitaro ter si vzel čas, da se osredotočim na kompozicijsko-aranžerske vidike, poleg seveda improvizacije. Vidim, da se razvijam ne samo v jazzovskem smislu, ampak svoje sta dodala tudi moj klasični študij in seveda preostala glasba, ki ji poslušam,« pravi o sebi.V kvartetu bodo ob Juretu Puklu zaigrali še vibrafonist, basistter eden bolj znanih tolkalistov in bobnarjev sodobne newyorške glasbene sceneBogunov je zasedba, ki poslušalcev ne pusti ravnodušnih. Med poslušanjem se sprašujejo, v kakšen žanr bi jih umestili – zdaj so zabavni pop, naslednji trenutek mračnjaški rock, vmes preblisk šansona, na trenutke bluesa, novega vala, celo folka.Njihova besedila niso zgolj verzi, ki spremljajo glasbo, ampak samostojna umetniška dela. Ukvarjajo se z odnosom posameznika do družbe in družbe do posameznika, dotikajo pa se tudi intimnih čustev, bolj ali manj prijetnih, vedno pa zanimivih in privlačnih. Razpoloženje se spreminja iz pesmi v pesem, od temačnih, nasilnih in surovih pa do čustvenih, melanholičnih in optimističnih, ljubezenskih in celo primernih za ples.Če kdo, potem izraelski pisateljzadnjih nekaj let kraljuje na vrhu svetovnih lestvic najbolje prodajane literature. Projekt 2020 želi celovito performativno prikazati izzive skorajšnje prihodnosti. Izhodiščna točka raziskovanja je leto 2020. Predstava tematizira usodo in evolucijo človeka. Hararijeve misli bodo postale izhodišče za dialoge, monologe ter plesne in glasbene prizore v žanrski obliki znanstvenega kabareta. Predstava govori o evoluciji, vesolju in našem prostoru v njem, eksistencializmu in umetni inteligenci.Igrajo:in