Namigi prireditev: Kar vem, da je res, Alica v čudežni deželi in Jiři Bezlaj

Četrtek, 28. novembra

Kar vem, da je res

Alica v čudežni deželi

Alica v čudežni deželi FOTO: Barbara Čeferin



Jiři Bezlaj: Kamen

Jiřija Bezlaja: Kamen FOTO: Boris Gaberščik

Uveljavljeni avstralski dramatik Andrew Bovell v slovenskem gledališkem prostoru ni neznan. Pred nekaj leti so v MGL uprizorili njegovo igro Samba lantana. Medtem ko je ta vsebovala prvine kriminalke, pa je Kar vem, da je res, ki bo danes na odru premierno, ganljiva in poetična ter tudi duhovita in pronicljiva družinska drama.Dogajanje je postavljeno v skromno družinsko hišo z vrtom v predmestju Adelajde v Avstraliji in se odvije v enem letu. Bovell z imenitnimi portreti šestih protagonistov ter v izbrušenih dialogih in pretresljivih monologih prikaže vse mehanizme družinskega in zakonskega življenja. Predstavo je režiral Luka Martin Škof, nastopajo pa Judita Zidar, Boris Ostan, Tjaša Železnik, Filip Samobor, Voranc Boh in Klara Kuk.Na oder prihaja kultna Alica Lewisa Carolla v koprodukciji Anton Podbevšek Teatra in Lutkovnega gledališča Ljubljana.V režiji režiserke in koreografinje Magdalene Reiter se Alica v čudežni deželi prelevi v bogat, nadrealističen in večplasten svet vizualnih iger in dvojnih pomenov, dinamičnih in fizično igrivih prizorov, ki se na vsem lepem razcvetijo še v pesmi in nori koreografiji, ob katerih se lahko povsem enako zabavajo mladi in tudi odrasli gledalci. Nastopajo: Lena Hribar, Ana Hribar, Aja Kobe, Rok Kunaver, Matevž Müller, Lada Petrovski Ternovšek in Dušan Teropšič. Na fotografiji prizor iz predstave.Bežigrajčan Jiři Bezlaj je maja letos dopolnil 70 let, ob tem jubileju pa bo na ogled pregledna razstava njegovih del s preprostim naslovom Kamen, saj Bezlaj ustvarja izključno v kamnu. Razstava izpostavlja osem najpomembnejših in ustvarjalno najmočnejših kiparskih ciklov, nastalih v več kot pet desetletij trajajočem delovanju.Njegov likovni jezik je prepoznaven, poln domišljije in avtorske svobode. Pogosto je na vsebinski ali simbolni ravni povezan z naravo ali pa telesnostjo, saj so podobe figur (človeka in živali) mnogokrat slutene v kamnitih strukturah, kamnitih oblikah, ki jih kipar z veliko pazljivostjo kleše. Jiři Bezlaj gotovo sodi med vidnejše slovenske kiparje v kamnu.