Namigi prireditev: Karaoke, Kosovirja na leteči žlici in Sedem vprašanj o sreči

Znanstvenofantastično glasbeno dramo o imperativu sreče in uspeha je režiral, nastopajo painKaraoke bodo gledalce popeljale v mesto, ki mu je zavladal Črv. Ta se zavleče v lobanjo in prisesa na možgansko deblo. Svoje gostitelje naredi srečne in uspešne, saj odpravi strah, dvom, slabo samopodobo, razvade in odvisnosti. Drama za štiri igralke in igralce (tri brez Črva in eno očrvičeno) svoje večplastno sporočilo posreduje prek dialoga in songov, akcije in humorja ter s sprevračanjem nekaterih zakonitosti muzikala. Ob zabavnih, komunikativnih in relativno neobremenjenih Karaokah se bodo poglobili v resnejše dele sodobnosti.Radovedna kosovirka Glili si nekega dne želi odpotovati proti severojugovzhodu, kjer bi rada v živo spoznala čudna bitja, katerih mladičem se vidijo popki, ki hodijo po dveh nogah in sami sebi pravijo ljudje, živijo pa v Človekariji. S seboj povabi tudi prijatelja Glala. Potovanje, polno dogodivščin, kosovirčka vodi čez krokodiljo deželo in prek Sovirije, kjer srečata Sovo, nato še Goske, Vohljačka, Cepetalo, Deževno teto in druge. Po razočaranem soočenju s »človekarji« se vesela vrneta domov v Kosovirijo.V predstavi, ki jo je režiral, igrajoin. Opozorilo: Pri predstavi uporabljajo stroboskop s svetlobnimi učinki.Ustvarjalci so kot izhodišče za ustvarjalni proces vzeli Maeterlinckovo Modro ptico, zgodbo o arhetipskem potovanju v iskanju sreče. Po premieri v Moskovskem umetniškem gledališču v režiji(1908) in na Broadwayu (1910) je doživela vrsto izvedb, priredb za radio, več filmov in TV-serijo. Sedem vprašanj o sreči je dolgo gledališko potovanje, predstava o predstavi, zgodba o zgodbi, po svoje nadaljevanje ustvarjalnega procesa, ki se je z delom ekipe začel pri uprizoritvi »še ni naslova«.Režija:. Zasedba:. Za starejše od 15. leta starosti.