Namigi prireditev: Katalena, Jani Kovačič in Šift

Ponedeljek, 27. januarja

Katalena: Enci benci Katalenci

Jani Kovačič

Aleksander Tytus Kulisiewicz (1918–1982)

Foto Press

Šift: CARTE BLANCHE

Šift: CARTE BLANCHE Foto Španski Borci

Skupina Katalena bo danes v Cankarjevem domu v okviru kulturno umetniške vzgoje odigrala 50. ponovitev predstave Enci benci Katalenci, ki si jo je do sedaj ogledalo nekaj več kot 18.000 obiskovalcev. Predstava za otroke in tiste, ki to še znajo biti – tako se je s premiero 9. maja 2015 to potovanje po odrih širom Slovenije začelo. Petdeset ponovitev ni malo, ampak zgodba se nadaljuje tudi v letu, ki se ravnokar začenja.Katalena svoje igrarije in izštevanke izvaja z vedno večjim veseljem, občinstvo pa ponovitve pridno obiskuje, marsikdo tudi po večkrat. »Gremo torej proti stotki, dokler še znamo biti otroci!«, pravijo. Nastopajo:. Režija:Koncert ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, na katerem bo nastopil, ki bo izvajal pesmi Aleksandra Kulisiewicza s svoje zgoščenke, ki nosi podnaslov Lagerske pesmi.Aleksander Tytus Kulisiewicz (1918–1982) je bil nadarjen pevec, pisec in izvajalec, ki je bil več kot pet let zaprt v koncentracijskem taborišču Sachsenhausen pri Berlinu. Kot priča in kot žrtev taborišč je Aleksander Kulisiewicz ustvaril, zbral in ohranil eno največjih zbirk glasbe in pesmi iz nacističnih taborišč. Sam je zložil najmanj 54 pesmi. »Nastopal je sam s kitaro, zato sem tudi sam izbral, da ga na ta način predstavim. Nastop je posvečen človeški volji do življenja in večnemu optimizmu, čeprav je črn,« pravi Kovačič.Premiera koncertnega performansa, s katerim trasirajo novo sezono projekta Šift, ki se bo posvečal razmerju do dela, našim užitkom, tesnobam in obsesijam povezanih z delom; ujetnikom lastnega dela in ekonomskemu suženjstvu … Koncertni performans bo dal proste roke anksioznosti, povezani z delom, tesnobi odsluženih, brezposelnih, prekarnih, izgorelih delavcev in deloholikov.Produkcija: Zavod SPLOH. Izvedba:, All Strings Detached (),