Namigi prireditev: Kdo je napravil Vidku srajčico, Ponedeljek ob osmih in Tadej Toš

Kdo je napravil Vidku srajčico



Tenkočutna predstava, nastala po pravljici, oživlja eno najlepših dragotin iz domačega literarnega sporočila. Neko poletje si Videk strga svojo edino oblekico. Ker so doma revni, je to velik problem. Žalosten je in napol nagec. Bo Videk s pomočjo ovčke, grma, pajka, raka in ptička končno dobil svojo novo srajčko?Predstava bo v Lutkovnem gledališču na sporedu v ponedeljek, 8. junija, torek, 9. junija, in sredo, 10. junija, ob 17. uri. Predstavo je režirala, za glasbo sta poskrbelain, nastopajo painali. Predstava je primerna za otroke, starejše od treh let.»Ples, koreografija, oblikovanje svetlobe in glasba. Zmes teh elementov se zgodi na odru. Znotraj tega, kar prispevamo, ima vsak od nas proste roke. V tej naši sinergiji vsak 'stoji' za svojim. Predstave ni brez publike. Predstavo lahko delamo samo na odru, (vsaj) pol predstave je publika.«inso skupaj režiserji, koreografi, plesalci, oblikovalci luči, fotografi, glasbeniki, raziskovalci, scenografi, gledalci. Po premieri se predstava ustvarja naprej tako, da se (igrivo) igra, vsakič na novo preizprašuje in osmišlja.Pa smo dočakali zeleno luč za kulturnike, protikoronski ukrep, ki dovoljuje prireditve z dvestotimi udeleženci. Kako bolje startati v postkoronsko življenje kot – s smehom? In to s prvovrstnim, z žlahtnim podpisom stand-up mojstra. Pričakujemo torej lahko silovite smejalne eksplozije in krepke doze pikantnih bodic, ki ne bodo prizanesle nikomur.Navodilo Narodnega doma za obiskovalce: »Nošenje maske je obvezno pred začetkom ter takoj po koncu prireditve. Med samo prireditvijo, ko se udobno namestite na svojih sedežih, pa nošenje maske ni več obvezno. Takoj ob zaključku nastopa, preden vstanete s sedeža, pa morate masko znova nadeti.«