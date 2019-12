Namigi prireditev: Kekec s Kataleno, Sen in Ljudje

Sobota, 7. decembra

Kekec s Kataleno v živo



Sen

Natašša Barbara Gračnar Foto Blaž Samec/delo



Ljudje

Ljudje Foto Peter Uhan

Otroški balet po motivih pripovedk. Letos mineva sto let, odkar je v mladinskem listu Zvonček prvič izšla povest Kekec na hudi poti Josipa Vandota. V slovenski literaturi edinstveni junaški lik Kekca (Mežnarčevega Gregca), ki je desetletja pozneje doživel kar tri filmske upodobitve v režiji, s svojim pogumom in bistrimi domislicami še danes navdušuje nove generacije bralcev in gledalcev.Ob naglo približajočima se stoletnicama slovenskega baleta in SNG Maribor so se odločili uprizoriti baletno pravljico Kekec, ki ni namenjena zgolj najmlajšim, ampak vsem mladim po srcu. Koreograf baletne pravljice Edward Clug bo v sodelovanju s priznano slovensko skupino Katalena ter z njenim vodjem in avtorjem glasbenega konceptauporabil priljubljeno Vandotovo povest kot portal, skozi katerega bodo najmlajši gledalci stopili v čarobni svet plesnega gledališča.Dramsko besedilo Sen italijanskega avtorjaje uspešnica, ki je zaradi svoje duhovitosti in nepretencioznosti pri občinstvu zelo priljubljena. Hitre replike, ki jih prekinjajo monološki pasusi, dajejo ogromno prostora ustvarjalcem z domišljijo, obenem pa Sen prinaša odlične možnosti za igralske kreacije. V Snu se vedno znova sprašujemo o iluziji, o tem, ali je to, kar gledamo, resnično ali ne oziroma kaj sploh je resnica. Gledališče temelji na iluziji, dramsko dogajanje v Snu pa opozarja, da niti v resničnem življenju ne moremo biti povsem prepričani, kaj je res, kaj se nam samo zdi ali kaj je zgolj optična prevara.V predstavi, ki jo je režirala, igrajoinNatančno leto dni po uspešni premieri se na oder Male drame vrača uprizoritev Ljudje priznane režiserke mlajše generacije. V predstavinastopajoinV kletno stanovanje v manhattanskem Chinatownu se je pred kratkim preselila Brigid Blake s fantom Richardom. Na obisk prihajajo njeni starši in babica iz Pensilvanije ter sestra iz Filadelfije. Skupaj bodo praznovali zahvalni dan. Postopoma spoznavamo težave družine ameriškega srednjega razreda, ki se razkrivajo v sočnih, ponekod sarkastičnih, ponekod tragikomičnih dialogih.