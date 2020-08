Namigi prireditev: Kino Otok

Izola

od 26. do 30. avgusta



Primorski mednarodni filmski festival je že od sredine julija na turneji po slovenskih krajih, v prihodnjih petih dneh pa se bo festivalsko dogajanje zgostilo v Izoli.



Osrčje festivala je bil doslej Manziolijev trg, čaroben kotiček sredi mesta, zaradi predpisane varnostne razdalje pa se letos osrednje prizorišče projekcij seli v letni kino Arrigoni. Tam se bo danes ob 20.30 uri odvila tudi otvoritvena projekcija kitajskega filma Balon (na fotografiji), režiserja Peme Tsedena.



Sledilo bo 35 celovečernih in 67 kratkih filmov, razvrščenih v programske in tematske sklope, pri čemer sta letos nastala dva nova. Chiaro-oscuro, s podnaslovom Tiranija napredka, in sekcija Ekstraserijsko, v kateri bo na ogled nekaj delov nove serije francoskega režiserja Bruna Dumonta.



Dobro bo zastopana tudi srbska sodobna produkcija, ki se ukvarja s tematiko odraščanja (odraslih).