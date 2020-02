Namigi prireditev: Kliči M za Macbetha, Pošta in Muzikofilija

Petek, 28. februarja

Kliči M za Macbetha

Rok Gregor Vilčnik rokgre: Pošta

Pošta Foto Damjan Švarc

Oliver Sacks: Muzikofilija

Muzikofilija Foto Barbara Čeferin

Premiera predstave, ki je nastala po Macbethuv prevodu. V predstavi so uporabili tudi Shakespearove sonete 55, 66 in 141 v prevoduin 119 v prevodu Srečka Fišerja. Igralska zasedba:inPredstavljajte si, da sedite v temačnem baru, kjer vam delajo družbo samo miza, nekaj stolov, crkujoča sveča, kozarec rdečega vina in devet igralcev, ki pripovedujejo zgodbo o Macbethu in njegovi hudičevki.Posebnost pisanja vsestranskega mariborskega avtorja(1968) je pomenska in dogajalna razplastenost, ki aludira na vsemogoče norosti našega časa, o katerih sam pravi, da jih lahko razumemo samo tako, da jih ne, in da je pomirjenje s tem pomemben del našega bivanja, manipulacija s tem pa pomemben del ustvarjanja.Svojo najnovejšo absurdno tragično komedijo Pošta, ki bo izvedena premierno, je Vilčnik postavil na poštni urad, ki je včasih služil kot komunikacijski center, danes pa je samo še eden od členov v verigi prenasičene potrošniške obsedenosti. Ta absurdna tragična komedija med drugim preizprašuje postavko časa, ki na poštnem uradu na koncu sveta teče počasneje. Režija:. Igrajo:in(1933–2015), klinični nevrolog in univerzitetni profesor, po lastnih besedah preprost podeželski zdravnik in pripovedovalec zgodb, je avtor številnih znanstvenih člankov in desetih knjig, tudi svetovnih uspešnic, kot so Prebujanja, Mož, ki je zamenjal ženo za klobuk, Antropologinja na Marsu in Muzikofilija: zgodbe o možganih in glasbi ter dobitnik prestižnih nagrad najpomembnejših ameriških literarnih, znanstvenih in akademskih ustanov.Predstava bo po današnji premieri na odru APT na sporedu do sobote, 14. marca. Igrajo:in. Režija: