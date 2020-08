Namigi prireditev: Klobvnbuf, Trotovšek in Canyigueral ter Tempestoso

Ponedeljek, 3. avgusta

13. Festival Klovnbuf

Beethovnove sonate za klavir in violino – I.

Lana Trotovšek Foto Arhiv Festival Ljubljana

Trio Tempestoso

Trio Tempestoso Foto Arhiv Imago Sloveniae

Mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf v svoji trinajsti izdaji prinaša živo in atraktivno zmes različnih jezikov sodobnega cirkusa, ki jih v Sloveniji le redko vidimo, pri čemer je letošnji poudarek na umetnosti žongliranja. Klovnbuf tako v svoji globoko poletni različici vsebuje predstave najatraktivnejših domačih in tujih umetnikov, predstavitev del v nastajanju mladih slovenskih umetnikov, spletne javne oglede najkakovostnejših tujih predstav, ki zaradi covida-19 žal niso mogle biti predstavljene v živo, ter rezidenčni program in specializirane delavnice.Na ljubljanske poletne odre Klovnbuf poleg vrhunskih veščin sodobnega cirkusa vnaša tudi vse tisto, zaradi česar ljudje že stoletja ljubijo umetnost; lesketajočo se magijo, navdihujoče veščine vrhunsko izurjenih teles, iluzijo, ki napaja misel, edinstven svet, ki prebuja otroke v nas in zahteva več dobrih pravljic, ki razširjajo resničnost in puščajo domišljiji prosto pot.Festival, ki bo trajal do 9. avgusta, se bo začel v Stari mestni elektrarni ob 20. uri s predstavoPozabljeni spomini.Talentirana violinistka, ljubljenka poslušalstva, mednarodnih koncertnih odrov in svetovno uveljavljenih orkestrov, in Maria Canyigueral, najsijajnejša španska pianistka nove generacije, sta se 250-letnici rojstvapoklonili z izvedbo vseh njegovih desetih Sonat za violino in klavir. Lepoto njegovih umetelno zasnovanih violinskih sonat bosta glasbenici, ki ju vežejo prijateljstvo in odmevni pretekli projekti, predstavili na treh večerih. Z njimi pa bosta koncertirali tudi v Španiji in Belgiji.Prvi večer bo razgrnil začetek ustvarjalnega procesa Beethovna na področju violinskih sonat, ki se še spogleduje s tradicijo klasicizma,inter s prelomom te tradicije.Člani zasedbe Trio Tempestoso so bili leta 2019 razglašeni za zmagovalce tekmovanjav Berlinu. Zasedbo sestavljajo mladi slovenski glasbeniki, študenti na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu. Skupaj muzicirajo od leta 2017 pod mentorstvom mednarodno priznanega umetnikaNjihov repertoar obsega tako originalne kompozicije kot tudi skrbno izbrane priredbe oziroma aranžmaje, v katerih se lahko izrazno uveljavi na trenutke skoraj orkestralen zven nevsakdanje trio zasedbe. Zasedba:(klarinet),(violončelo) in(harmonika).