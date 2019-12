Namigi prireditev: Komorni orkester Franza Liszta, Mladi mladim in Nani v Ljubljani

Komorni orkester Franza Liszta



Mladi mladim: pevski večer

Tea Trifković Foto Arhiv Cd



Nani v Ljubljani / Nani in Laibach

Nani Poljanec Foto Sandi Juračič

Sreda, 11. decembraŽe desetletja eden vodilnih ansamblov, Komorni orkester Franza Liszta, slovi po interpretativni simbiozi, izrazni preciznosti, vsestranskosti in prilagodljivosti. Violinist z bogato in zavidljivo uspešno potjo komornega glasbenika,(dobitnik prestižne nagrade Bartók-Pásztory 2017), navdušuje tudi v vlogi dirigenta z domiselnim, svojskim in živahnih pristopom do glasbene poustvarjalnosti.Predstavili bodo redkeje slišane mojstrovine velikanov glasbenega klasicizma: Beethovnov zgodnji klavirski koncert, ki še išče vzore pri Mozartu, ter zreli simfoniji, nastali na vrhuncu Salzburžanove ustvarjalne moči. Solistka bo legenda svetovnega pianizma, ki je nase opozorila leta 1965 kot prva zmagovalka Chopinovega tekmovanja (Varšava) z zahodne poloble. Od tedaj so njeni nastopi sinonim osupljivih, v tančico skrivnostnosti ovitih izvedb.Tokrat se bosta predstavila baritonist, ki ga bo na klavirju spremljal, in sopranistkana klavirju.Marko Erzar je študent Akademije za glasbo v Ljubljani v razredu izr. prof. Barbare Jernejčič Fürst, mag. art. Je prejemnik najvišjih nagrad na mednarodnih tekmovanjih. Udeležuje se seminarjev in mojstrskih tečajev pri priznanih pedagogih.Tea Trifković je pevsko pot začela pod mentorstvom prof. Saša Čana na Glasbeni šoli Moste - Polje v Ljubljani. Leta 2015 je bila sprejeta na ugledno akademijo Visoka šola za glasbo Carla Marie von Webra v Dresdnu pri prof. Hendrikje Wangemann, kjer je 2019 diplomirala iz petja in še istega leta začela podiplomski študij opere. Dodatno se izobražuje na seminarjih pri znanih profesorjih.Nani v Ljubljani / Nani in Laibach je razstava, ki jo je pripravil ljudski ustvarjalec, izjemen in nenavaden človek. Nani je namreč ustvarjalec različnih vlog, ki si jih je naložil kot svoje poslanstvo: da ustvarja od ljudi za ljudi. In kot razkriva na razstavi, je njegovo delo med Rogaško Slatino, Beogradom in Kozmosom preplet zbirateljstva, razdajanja, povezovanja, organizacije, iskrenosti, ljudske modrosti in dobre volje.Razstava spada v cikel obrazstavnih programov stalne razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Posamezniki pri tem postanejo avtorji razstav, po svoji presoji in s svojimi besedami pa izpostavijo in predstavijo vsebine, ki najbolj nazorno kažejo njihovo življenjsko pot. Razstava bo na ogled do 1. marca 2020.