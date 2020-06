Namigi prireditev: Kozma Ahačič - Kozmologija

Kozmologija je univerzum, v katerem se prepleta punk s klasiko in pop z eksperimentalno glasbo. V esejih, ki jih je Kozma Ahačič pisal za časopis Delo, se opis pariške parfumerije neopazno preliva v razmišljanje o iskanju prave besede in o spopadanju z neopisljivostjo jezika.



Od šolstva, glasbe, jezikovnih vprašanj do problemov sodobne znanosti – vsi razmisleki vodijo k temeljnim človeškim vprašanjem, recimo: kako najbolje izkoristiti čas; kako preseči površnost in doseči poglobljenost; kako ob ukvarjanju s podrobnostmi razumeti tudi celoto; kako ohranjati notranji mir sredi vsakdanjega vrveža; kako se spopadati s sodobnim, »poenostavljenim« svetom?



S Kozmo Ahačičem se bo pogovarjal Boštjan Gorenc - Pižama.