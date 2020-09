Namigi prireditev: Kraljevi kozolci, Sound Explicit in Muzikofilija

Ponedeljek, 7. septembra

Kraljevi kozolci: Ob stoti obletnici rojstva Nika Kralja

Sound Explicit 2020

Monolit Foto Arhiv Sound Explicit



Sound Explicit 2020

Oliver Sacks: Muzikofilija (Zgodbe o glasbi in možganih)

Muzikofilija Foto Barbara Čeferin

Arhitekta, oblikovalca in profesorjazagotovo najbolj poznamo po znamenitih stolih rex. V 70. letih je Niko Kralj velik del svojega interesnega področja posvetil kozolcem, ki jih je razumel kot eno od največjih mojstrovin ljudskega stavbarstva. Postavljal jih je ob bok holandskim mlinom na veter. Menil je, da je kozolec v slovenskem prostoru posebnost, v njem je videl znanje tesarskih mojstrov, iskal njegov izvor in ga povezoval s sušilnimi napravami po svetu. Razsežnost njegovega zbiranja gradiva pa ni bila omejena le na Slovenijo, pač pa je iskal vzporednice tudi po drugih državah.V Deželi kozolcev hranijo 4550 diapozitivov Kraljevega terenskega dela med kozolci, ki jih je muzeju podarila njegova hči. O Niku Kralju bodo na dogodku spregovorili zasl. prof. dr., prof. dr., župan Občine Šentrupert,, vodja izpostave JSKD Trebnje,, kustosinja razstave, in Veronika Kralj-Iglič, ki bo predstavljeno gradivo v obliki razstave tudi uradno odprla. Razstava bo na ogled do 30. oktobra.je ciklus zvočnih in avdioeksperimentalnih perfomansov, ki predstavljajo širok žanrski razpon – od zvočnih raziskav in improvizirane glasbe do eksperimentalnih zvočnih projektov. Ciklus so zasnovali v letu 2003, da bi podprli neodvisno raziskovanje in kreativno ustvarjanje na področju zvočnih umetnosti, ki so redkeje zastopane v slovenskih programskih shemah. Sound Explicit predstavlja številne premiere, nekateri nastopi pa so enkratni dogodki, ki so izvedeni samo enkrat v okviru ciklusa.Letošnja sedemnajsta edicija ciklusa Sound Explicit prinaša bogat glasbeni program kar petih koncertov vrhunskih mednarodno uveljavljenih izvajalcev v dveh večerih. Danes bo nastopil trio Monolit, ki ga sestavljajoin, nato pa se bosta predstavila šein, klinični nevrolog in univerzitetni profesor, po lastnih besedah preprost podeželski zdravnik in pripovedovalec zgodb, je avtor številnih znanstvenih člankov in desetih knjig ter dobitnik prestižnih nagrad.Odgovoru na vprašanje o smislu človekovega bivanja, ki si ga že od nekdaj postavljajo umetnost, znanost in filozofija, se je najbolj približal v zgodbah o možganih in glasbi, ki jih je nesistematično zbiral vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Zgodbe o neverjetni terapevtski moči glasbe ter o vztrajnosti glasbenega spomina, ki se upira številnim možganskim poškodbam, namreč kažejo, da je glasba močnejša in nevarnejša, kot si sploh lahko predstavljamo. Predstavo je režirala, igrajo pain