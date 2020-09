Namigi prireditev: Kromatika 1, Bimberli in Negotovost v zanki

Sreda, 23. septembra

Prvi koncert nove sezone je hkrati eden izmed koncertov, ki jih letos prvenstveno posvečajo glasbi– tako se velikega mojstra spominjajo ob 250. obletnici njegovega rojstva. Spored bodo začeli s krstno izvedbo dela Tris. Gre za delo, v katerem mladi skladatelj, študent kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu, uporablja motive iz Beethovnovega Trojnega koncerta.Da bodo solistični parti Beethovnovega Trojnega koncerta resnično zablesteli, bodo poskrbeli japonska violinistkaslovenski violončelist, oba člana Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, in izvrstni švedski pianist. Koncert bo vodil. Z nemalo simbolične navezave na letošnje dogodke bo spored sklenila Beethovnova mogočna Peta simfonija, tako imenovana Usodna.Besedilo Bimberli pripoveduje o prikupnih magičnih bitjih, ki jih poznamo tudi kot namišljene prijatelje. Ta domišljijska bitja so pogosti spremljevalci otrok v zgodnjem otroštvu, so njihovi zaupniki ali zarotniki. V zgodbi spremljamo deklico, katere namišljeni prijatelj bunko Bimberli je tako zrasel, da je za stanovanje prevelik in preglasen. Hišni svet zato sklene, da ga mora deklica nemudoma odpeljati na Otok spominov …Bimberli je zgodba o odraščanju. S prispodobo domišljijskega bitja osvetljuje vse, kar tak lik simbolizira. Avtorja predstave, ki je primerna za otroke od tretjega leta starosti, stain, zadnji je predstavo tudi režiral. Danes bo na odru Lutkovnega gledališča Maribor predpremiera, premiera pa bo na sporedu jutri.Razstava Negotovost v zanki je sklenitev večletnega raziskovalnega projekta. V svojem nedavnem delu je avtorica svoje umetniško delo pretvorila v podatke, potem pa odločanje predala napovednemu algoritmu, ki določi vsebino in estetiko njenega naslednjega umetniškega dela.V končni fazi projekta, ki bo prvič prikazana na tej razstavi, je Sanela Jahić v algoritem začela vnašati ne le podatke o svojem preteklem delu, ampak tudi pogled na svoje aktualne raziskave.