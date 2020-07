Namigi prireditev: Laibach, 1920 in Tea Curk Sorta

Sreda, 1. julija

Laibach: Svoboda vodi ljudstvo

1920

Aleksander Karadžordžević je ob obisku v Ljubljani k spomeniku pesnika Franceta Prešerna na Marijinem trgu položil srebrn lovorov venec, 27. junij 1920. Foto Muzej Novejše Zgodovine

Tea Curk Sorta: Paradigma linije

Tea Curk Sorta: Avtoportret Foto Tea Curk Sorta

Odprtje razstave, ki zaznamuje štirideset let dela skupine Laibach. Iz obsežne vizualne produkcije predstavlja izbor osemindvajsetih plakatov za njihove koncerte in razstave iz obdobja od nastanka skupine v Trbovljah leta 1980 do danes.V ustvarjalnem konceptu skupine Laibach plakati niso bili in še vedno niso le nosilci informacij o dogodkih, temveč so komentarji družbene stvarnosti in analitiki njenih ideologij. Nemalokrat je prav ta komponenta povzročila v družbi žgoče odzive. Kot taki so plakati umetniška dela, ki že štirideset let oblikujejo nacionalni in mednarodni ustvarjalni prostor. Razstava bo na ogled do 1. novembra.Letos zaznamujemo stoletnico več pomembnih dogodkov. Muzej novejše zgodovine Slovenije bo na razstavi z naslovom 1920, ki jo namenja stoletnici koroškega plebiscita, posebno pozornost namenil zbranemu muzejskemu gradivu o koroškem plebiscitu, rapalski meji, požigu Narodnega doma v Trstu, in drobcem iz vsakdanjega življenja v Kraljevini SHS pred sto leti.Kiparka in magistrica umetnostise na razstavi predstavlja z dvema cikloma Skozi prehod (2017–2018) in Avtoportreti (2019–). Oba sestavljajo za umetnico značilni kipi iz žice, ki kot material prevzema lastnost črte, s katero ustvarja volumen in riše v prostor. Z žičnimi risbami umetnica večinoma upodablja ženske figure, ki so stalnica njenega dosedanjega opusa.Zanimajo jo vloge in položaj, ki ga imajo ženske v današnji družbi, hkrati pa – predvsem v ciklu Avtoportreti – prehaja v avtofikcijsko razpoloženje in se zazira vase. Nekatere žične slike tega cikla so nastale v obdobju samoizolacije, ko nam je bilo danega več časa za razmislek o družbi in nas samih.