Namigi prireditev: Likovni festival, Set and Reset in Čas v virusu

Od 28. septembra do 3. novembra v Kranju poteka 9. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj. Tokrat je vodilna tema ponovno lepljenka – kolaž in asemblaž – reciklirane zgodbe. Tema kolaž – asemblaž je bila obravnavana že na petem festivalu, izredna inovativnost avtorjev v dani tehniki in hkratna zanimivost za gledalca pa sta pokazali potrebo po recikliranju zgodb. Na 18 lokacijah v starem mestnem jedru Kranja se bo predstavilo sto avtorjev iz 25 držav Evrope, Azije in Južne Amerike. Posebno pozornost festival posveča ustvarjalcem naših sosednjih držav in prostora Alpe-Jadran.Osrednji razstavi sta namenjeni, enemu prvih slovenskih kolažistov, ki je s svojim delom prispeval pomemben in neprecenljiv delež k zgodovini slovenske likovne umetnosti in je ena izmed ključnih in nosilnih osebnosti slovenske zgodovinske avantgarde, ter akademskemu slikarju, ki je letošnji nagrajenec za življenjsko delo ZDSLU. Nagrado prejme za svoje 40-letno delo na področju kolaža in asemblaža, na festivalu pa bo avtor predstavil izbor najkvalitetnejših likovnih del iz petih kreativnih obdobij svojega ustvarjanja. Festival svoja vrata javno odpre danes ob 17. uri.Na sporedu bo eden od dvojnih plesnih večerov, ki v Španskih borcih potekajo v okviru celoletnega festivala Plesna Vesna. Večer bodo odprli plesalci EN-KNAP Group in predstavili delo ikone postmodernega plesav predelavi legendarnega dela Set and Reset. Predstava z novim naslovom Set and Reset/Ponastavitev sledi kombinaciji geometričnega sloga in fluidnosti gibov, ki sta značilni za dela Trishe Brown.V drugem delu večera v goste prihaja belgijski plesalec in koreograf. Farmer Train Swirl - Étude je delo, ki želi razviti svojevrstno plesno govorico znotraj že obstoječega sloga, pri čemer je ravno raziskovanje njegove kompleksnosti izhodišče za izdelavo osrednje teme same koreografije.»Slike so ustvarjene ali so nastajale v neprekinjenem razponu treh posebnih življenjskih situacij: 1. Pred pandemijo in karanteno, 2. Med karanteno in 3. Po karanteni. Zato sem slike te razstave poimenoval Čas v virusu. Gre za moje sporočilo o času navidezne resničnosti tretje dimenzije, v kateri živimo, kjer prevladuje človeški ego v želji po prevladi. Zanj velja, da mu laž enostavno pomeni oziroma mu postane resnica. V vsaki sliki je koda za prehod iz tretje dimenzije v peto dimenzijo. To zame pomeni, da je resnica sama božja, stvariteljska in nad nižjim, človeškim, ki je iluzija,« zapiše avtor razstave.(Ljubljana, 1972) je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri. prof.in prof.. Leta 2003 je zaključil magistrski študij pod mentorstvom prof. Bojana Gorenca in prof. dr.