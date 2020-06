Namigi prireditev: Luka Prinčič, Kroki in prijatelji in Adi Smolar

Sobota, 6. junija

V ljubljanskem Stekleniku bodo odprli razstavo 8-kanalne zvočne instalacije Luke Prinčiča Rizosfera. Rizosfera je »del fitosfere, ki obdaja koreninski sistem rastlin. Korenine in mikroorganizmi, ki jih obdajajo, živijo v simbiozi.« Kako misliti ta kompleksen podzemni modularni sistem, ki je bistven za vstop v idejo o inteligenci rastlin, s pomočjo zvoka? Proces nastajanja 8-kanalne kompozicije in žive izvedbe se ukvarja z vprašanji o vzniku distribuiranega mišljenja v rastlinskem svetu, s katerim nas seznanjajo nekatere raziskave že nekaj časa. Namesto uporabe mapiranja in terenskih posnetkov, je pričujoče delo nastalo z metodami subjektivne interpretacije in izpisovanja emocionalnih odzivov na informacije in predvidevanja o dogajanju v neposredni okolici korenin v obliki digitalne sinteze zvoka.Sobotni otvoritvi bo v torek, 9. junija, sledil še večerni zvočni dogodek v živo. Razstava bo odprta do 18. septembra.Hiša se ponovno odpira in ob upoštevanju navodil vabijo otroke na ogled predstav. Vrata odpirajo s predstavo Lutkovnega gledališča Fru-fru v koprodukciji z Umetniškim gledališčem Konj, ki je primerna za otroke od 3. leta starosti.Kroki je krokodilček, ki živi v hišici na robu gozda. Tam ga radi obiščejo prijatelji: zajec Tine, veverica Zdenka, merjasec ter sova Urša. Danes pa je prav poseben dan – Krokijev rojstni dan in Kroki zaman čaka svoje prijatelje. So morda pozabili nanj? Pripovedi o Krokiju se dotikajo najrazličnejših tem: o prijateljstvu, sočutju, občutljivosti, drugačnosti, ter o odnosih do stvari in narave.V Velenju ob sobotah mimoidočim popestrijo dan s tako imenovanimi Sobotnimi terasnicami.Tokrat bo s kitaro prepeval priljubljeni kantavtor Adi Smolar. Ni jih veliko, ki bi slovensko občinstvo tako navduševali z iskrivo iskrenimi besedili in všečno avtorsko glasbo, kot to počne prav on. V njegovi umetnosti se odražajo pronicljiva razmišljanja o vseh mogočih življenjskih temah, s katerimi se glasbenik poigrava skozi izvirne rime. Svojo prvo ploščo, takrat še kaseto, je posnel leta 1989, od takrat pa nanizal kar nekaj skladb, ki so postale zimzelene: Bognedaj, da bi crknu televizor, Jaz sem nor, Je treba delat in druge.